紐森延長禁逐客令 發放低收入租金補貼

加州 州長紐森6日表示，他同意延長禁止驅逐房客令，避免原法在今年1月31日失效後，房東 又開始驅趕繳不起房租的房客。紐森同時表示，將會加速發放聯邦260億元的租金補貼給給低收入 戶。

紐森說，他所提出的預算將包括租屋援助方案，與低收入戶的600元振興補貼。他強調，在這些幫助之下，受到疫情影響的加州人將能保有遮風避雨的地方。

一起出席的加州眾議員瑞耶斯（Eloise Reyes）表示，加州針對低收入戶的補助總額約240億元。加上聯邦的600元補貼，低收入戶最多可拿到1200元。

自疫情爆發以來，加州低收入者就受到嚴重影響，紐森與州議會因此在去年同意實施房客驅逐臨時禁制令，但該法將於1月31日失效。紐森希望立法機關能在本月內通過他所提出的兩案。

舊金山加州眾議員邱信福12月提出禁制令的緊急延長草案，紐森6日表態，讓此案過關希望更大。不過，邱信福原先的提案，是將禁制期延長至12月31日，但紐森並未表明他願意延長多久，州長幕僚告訴洛杉磯時報，行政與立法機關將繼續討論。

紐森支持延長禁驅令，房客雖然樂見，但房東卻表示憂心。加州公寓協會（CAA）指出，繼續延長命令將使房東失去固定收入，因此他們希望就算延長也能限於短期，並由加州向房東提供補貼。

州長辦公室告訴洛時，聯邦260億元的補助將能協助房東至少獲得部分收入，但在經濟恢復前，讓民眾能夠棲身也是州長的目標。