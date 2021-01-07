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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

國會避議員男女性別稱謂 掀波

記者楊青／洛杉磯報導
鑽石吧市議員周柏華。（檔案照）
鑽石吧市議員周柏華。（檔案照）

美國第117屆新國會本周宣布改變稱謂規則，在未來的國會議事和相關文書中不再使用帶有明顯性別傾向的詞彙，男女國會議員統稱「聯邦國會成員」，以及不再使用「爸爸」「媽媽」「兒子」「女兒」和「先生」「太太」「爺爺」「奶奶」等稱謂，改爲不具明顯性別標誌的稱謂。該項新規在全國掀波。

國會稱謂新規在華洋社區引起熱烈討論，反對與認同意見兩極。羅蘭岡學區教委陳正治認爲，眾議院的決議在法律上明顯違反憲法第一修正案。該修正案條文第一句話就是國會不許立法限制言論自由；其次，新規違反文字學原則。他認爲，性別差異是客觀自然事實，刻意避開性別差異的文字必定詞不達意，造成混淆和誤解，產生紛爭，後患無窮。

羅蘭學區教委陳正治。（檔案照）
羅蘭學區教委陳正治。（檔案照）

陳正治認爲，有性別差異的稱呼是互相尊重對方的性別而非藐視，這是立法者心態立場的偏差。他認爲，新規雖然目前只適用於國會内部文件，但可能是一個開端。他擔心類似立法將迅速蔓延，比如加州議會也是民主黨佔多數席位，非常可能跟進，因而呼籲選民以選票來表達自己的意見。

核桃市議員伍立倫認爲，國會此項跌破眼鏡的新規，頗有議員們「完成工作指標」之嫌，但其標新立異的必要性令人懷疑。他質疑，顛覆傳統的新規到底有沒有考慮到之後整個社會所要付出的代價？立法是應該創造更多的美好，還是製造更多的障礙？

核桃市議員伍立倫。（檔案照）
核桃市議員伍立倫。（檔案照）

伍立倫擔心國會稱謂新規，未來無論在教育界、職場、娛樂界等領域都會引起許多混淆和負面影響。孩子寫文章到底怎麽表達？職場上如果用到「先生」或「女士」是否就要被告？未來無意稱謂是否會成爲「歧視」的導火索？大家都可能隨時踩到政治不正確以及被告和經濟賠償的地雷？

蒙特利公園市前市長林達堅也對國會新規感覺不妥。他認爲，尤其是代表家庭親情的稱謂，父母稱兒子和女兒，其實包含了他們對孩子的疼愛或鼓勵；同樣，孩子稱爸爸媽媽，是對家長的角色認同和感激，即便現在一些家庭是同性父母，也有女性和男性角色之分。他質疑，國會改變傳統造成混淆，到底用意何在？

蒙特利公園市前市長林達堅。（檔案照）
蒙特利公園市前市長林達堅。（檔案照）

不過，鑽石吧市議員周柏華認爲，國會稱謂的新規體現了更高的包容性，比如過去國會議員一般稱「congressman」，較少說「congresswoman」，現在改爲「congressmenber」，不突出性別，反而體現了女性平等地位提升。他認爲，職場上的稱謂應以其能力、而不是以其性別作爲衡量標準。

本周117屆國會也是美國歷史上女性、非裔和拉丁裔最多的國會，民主黨222人，創紀錄的118名女性議員中，民主黨89人，共和黨29人。

民主黨 美國 加州

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