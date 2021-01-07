國會淡化性別差異 家長擔心孩子結婚生子成問題

國會率先淡化性別差異、去除帶有明顯性別標示的傳統稱謂，讓不少華人 家長相當擔心：孩子們性別意識愈來愈淡薄，將來可能結婚生子都成問題。

「我確實擔心年輕人的性別意識愈來愈淡薄，很多人的傳統家庭觀念大大減弱，更多人不願意生孩子，將來美國的人口會愈來愈少」。聖蓋博谷東區一位華人市議員表示，70年代後期他讀南加大 時，基本是男女生分樓居住，男女之間保持神秘和相互吸引，大家在一起學習做事都很有幹勁。十年前兒子讀南加大時，已變成了男女生同層居住，男生女生之間互相都成了哥們姐們。這些年加州 有些中學改成了男女生共廁，性別差異帶給孩子們的吸引力愈來愈小。

一位新移民家長表示，她和先生五年前千方百計從中國大陸移民來美，就是希望給孩子一個健康的成長環境，但這些年加州的種種顛覆傳統的思潮，讓家長不知所措，甚至連國内的朋友都笑她，怎麽將孩子送去一個男女不分廁的地方？該家長表示，她曾試圖要求孩子按照傳統循規蹈矩，但孩子的回答是，老師說男生女生都平等，都可以選擇自己喜歡的性別。

一位來美30多年擔任政府部門主管的華人家長表示，他原來認爲加州的極左在美國不會有很大市場，但這幾年看情勢完全跌破眼鏡，加州似乎越來越成爲全國的榜樣。加州州政府一直推動男女平等，現在已經發展到董事會中一定要有女性，而且男女員工和主管人數都要均衡。但實際上，很多行業確實存在男女差別，比如護士行業本來就是女性比男性多，現在變成了要硬性增加男護士。同樣，工程類行業通常是男性更多，現在也變成非要增加女性人數，真不知是促進社會進步還是阻礙社會進步?