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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

川粉與反對者 洛杉磯市區爆衝突

編譯組/綜合報導
南加因為川普引發集會和衝突。（檔案圖）
南加因為川普引發集會和衝突。（檔案圖）

川普支持者們進軍首都華盛頓抗議時，在洛杉磯市區也出現了川普支持者和反對者的衝突事件，導致多人被捕。

有一隊超過200人的抗議人群，6日聚集在洛杉磯市警察局（LAPD）總部門外，搖著美國國旗並高呼「做你們的工作!」(Do your Job)。警員試圖控制人群，警方下午一點宣布該集會非法。

一名川普的女性支持者向將她從市政廳移走的警員大聲尖叫，並且大喊「記住成千上萬為我們的自由死去的愛國者們。你需要決定站在那一邊。」

在下午1時30分左右，抗議人群減少至100人以下。在抗議者和反對者出現相互嘲諷的情況後，更多警員被派遣至市政廳。在場的警官施佩爾（Stacy Spell）表示，現場沒有人嚴重受傷。但在社交媒體上流傳的相片則顯示，一些人的臉上和衣服上存有血跡。

洛杉磯訊

挺川普的抗議者1月6日在洛杉磯市中心與反抗議者發生衝突，且在南加其他地方舉行小型集會，而國會大廈更是爆發了大規模騷亂。川普總統的支持者聚集在洛杉磯警察局總部前，警方和官員們要求現場的普通民眾離開，因為抗議者的情緒過於高漲。

警局發言人Tony Im表示，警方宣布此集會為非法集會。另一位發言人J. Chavez表示，有幾個人被拘留，但尚無確切數字。目前尚不清楚他們為什麼被拘留。

6日上午9時，示威人群達到300至400人之間。到中午時分，儘管抗議者仍在市中心發生的零星事件中與警察和反抗議者混戰，聚會仍逐漸結束。

播佑岡（Boyle Heights）居民Mark Perez當時開車駛過市區，他帶領著大約50輛來自巴沙迪那的汽車旅行隊。該車隊車子上掛著「使美國再次偉大」（MAGA）旗幟。他們想要自由，想要停止盜竊。

他說，他相信選舉中存在欺詐行為，他和全國各地川普支持者的抱怨相呼應。提出類似要求的法律挑戰，一直被最高法院駁回，大多數裁決都引用缺乏可靠的證據。

Perez說：由於選舉及民主黨人改變選票，令4400萬愛國者感到沮喪。他們在這裡，向川普表明他們在南加支持他。他們之所以為他而戰，是因為他為他們戰鬥了四年。

同時，在新港灘市和杭廷頓灘市也有川粉舉行集會，他們揮舞著旗幟表達支持川普。

在新港灘、太平洋海岸公路和MacArthur大道的人行道上站著200多人，他們揮舞著旗幟，上面懸掛著川普的名字。

在常舉行親川普集會的杭廷頓灘碼頭，約有100名支持者一度站在太平洋海岸公路旁，向過往的汽車揮舞著川普和美國國旗。許多人戴著上有「使美國再次偉大」字樣的帽子，幾乎沒有人戴口罩。現場比較平和。

南加因為川普引發機會和衝突。（美聯社）
南加因為川普引發機會和衝突。（美聯社）

川普 洛杉磯 美國

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