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衛生局：離家就可能感染 隨時戴口罩

記者李雪／綜合報導
洛縣的感染風險正達到空前高度。（美聯社）
洛縣的感染風險正達到空前高度。（美聯社）

洛杉磯縣公共衛生局5日報告，洛縣新冠死亡總人數打破1萬1000。洛縣的感染風險正達到空前高度，而且預計冬季假期會讓情況將在未來幾周內繼續惡化。但無論當局怎樣再三呼籲，仍有不少民眾忽視防疫，甚至上街抗議戴口罩，當局只能對此感到惋惜。

「每個人都應牢記社區傳播率之高，只要離開家去任何地方，都會曝露在風險中」，洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）5日表示，「時刻假設致死病毒無處不在，正伺機尋找宿主」。

迄今為止，公衛局在洛杉磯縣共累計檢出84萬0611例陽性病例，共有1萬1071人死亡。5日新增加224例新死亡、1萬3512起確診病例。洛杉磯縣在不到一周的時間內就新增了1000多起死亡。

目前有7898例新冠患者住院，其中21％在重症監護病房（ICU）中。這也是新高紀錄，比前一天新增了200多例住院患者。醫護人員和醫院對新冠患者的持續激增已無計可施，由於新冠患者人數龐大且醫護人員有限，疫情的毀滅性影響正在破壞緊急醫療服務。

但即便如此，不少民眾仍在與不要戴口罩的觀念作抗爭，一些抗議者反對戴口罩，包括最近在洛市的Westfield Century City購物中心舉行的示威遊行。「我們正處於前所未有的危險之中」，縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，「無論抗議者怎麼說，這都不是騙局」。

官員們只能繼續呼籲民眾做好防疫措施，包括戴口罩、洗手、避免聚會等。

據當局說法，最新的新冠激增，部分是由假期聚會引起的，包括感恩節、聖誕節和除夕。後兩個假期有關的感染將在本月再晚些時候顯現出來，進一步增加不堪重負的醫院壓力。此外工作場所也正在越來越多地傳播該病毒，包括好市多（Costcos）、目標百貨（Targets）、沃爾瑪以及一些超市都出現了疫情爆發，另外還有一些其他工作地點，包括一些影視拍攝劇組。

洛縣 洛杉磯 疫情

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