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加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

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加州疫苗接種速度太慢 使用率僅35%

編譯組／綜合報導

至1月4日為止，加州目前已收到近130萬劑新冠疫苗，但實際上僅45萬4000人接種完畢，疫苗使用率僅35%。州長紐森（Gavin Newsom）說，接種率不夠好，他承諾提供新的資金，加快接種。

洛杉磯時報報導，另外61萬1500劑疫苗很快會運抵加州。紐森說，他將在本周晚些時候提交給加州議會預算提案中提撥3億元，用於通過後勤、公共教育運動和其他需求，呼籲全民支持疫苗接種。

他說，儘管他一直認為期待已久的疫苗分發，像飛輪一樣快速，最初的10天至15天，將慢慢加快步伐，預計會出現更快的分發速度。但到目前為止，這個過程對許多人來說還是太慢。

紐森在媒體簡報中說，「我們希望立即將疫苗100%交到民眾手中，但這是個挑戰，也是整個國家的挑戰，我們不能逃避。」

疫苗正式公諸於世後，相關單位需確保不要浪費劑量。目前美國提供的疫苗有兩種，其中一種是來自輝瑞（Pfizer）和德國醫藥公司BioNTech研製成的疫苗，另一種則是Moderna製藥公司生產的疫苗，每種劑量在打開後有保存期限。

儘管目前加州將最初收到的疫苗，優先提供給一線醫療工作者和療養院、長期護理機構住民施打，但加州政府仍積極努力，確保全民都有權接種。

加州衛生與公共服務廳長加利（Mark Ghaly）說，這項目標是鼓勵所有加州人最終都能接種疫苗，但要確保優先給身體較脆弱，最易受感染者。

加州官員承諾，懲戒那些試圖濫用權力，希望「插隊」施打疫苗者。紐森說，「這項懲戒目標，是尋找重大過失，正在越界者，向他們知道不該越界。」

疫苗 加州 美國

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