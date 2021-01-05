洛縣府令運送病患急救人員：生存機會低患者別送醫

洛杉磯 縣新冠肺炎疫情 嚴峻，醫院情況緊急，運送病患的救護人員被告知，盡量減少氧氣使用，且不要運送生存機會低的患者就醫，洛縣 官員表示，目前需將醫療資源，提供給有更大生存機會者。

洛縣緊急醫療服務局（L.A. County Emergency Medical Services Agency，EMS）4日發布命令要求救護人員，不要將幾乎沒生存機會的患者送醫，這些人包括心跳停止，盡管進行緊急心肺復甦但仍沒呼吸、脈搏或血壓者；並僅對血氧濃度低於90%的患者提供氧氣，以節省氧氣用量，因為醫療資源緊張。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）說：「1月將是我們歷經最黑暗的月分。」官員採取這項措施，主要是預估醫療機構在聖誕節、新年過後，未來幾周面臨更糟糕的情況，相關單位正急切提供相關因應措施增加醫療能力，並進行分診，關注重症者。

醫院也正採取措施加快病患出院速度，部分患者在人少的情況下，通常可以留院持續觀察。但官員們擔心，大量新患者湧入，大大超越他們要求病患出院的速度。

在疫情大流行前，即使有輕微症狀的患者也得以送醫，幾乎不可能康復的患者也可送醫救治。

急診室情況緊急，部分病患不得不在救護車內等待長達八小時，引起人們對心臟病發作、中風患者無法緊急得到救治的擔憂。

為解決此問題，官員們建立臨時「救護車接收空間」（Ambulance-receiving spaces），該空間設置於急診室入口外的帳篷內，有護理人員或急診醫療技術人員協助最多達四名患者。官員表示，這項計畫將使更多救護車得已在短時間內流通。

然而，當急診室所有可用於患者治療的空間（包括走廊）都客滿，且由EMT或急救人員所管理的至少三輛救護車需等待一小時以上者，才得以實行救護車接收空間。

截至3日，洛縣共有7898新冠肺炎病患住院，1627人在加護病房。重症患者在12月幾乎翻了三倍。官員擔心，這項已達歷史新高的數字，會在本周末或下周飆升至更高。

洛杉磯縣衛生官員岡森豪澤（Jeffrey Gunzenhauser）說，假設每天看到的病例上升至1萬7000至1萬9000，七到十天後，醫院人數將激增，此後的一周死亡人數也將激增。

洛縣在12月30日，2000多張加護病房床位中，77%容納新冠肺炎患者，相較12月1日僅37%用於染疫者，數字明顯增加。加州放寬對醫院的管理要求，讓洛縣得以照顧更多患者。此外，洛縣計畫盡可能將病情好一些的患者，轉移至其他護理機構。可移動的患者可能包括心臟病發作、中風患者，不需住院但需到某個地方進行護理者。

他說，這些安排比疫情初期建立的野戰醫院更有意義，因這些設施的醫療基礎和人員都已到位。然而若染疫者激增，可能須增加1000張床位或更多，洛杉磯將很難容納。