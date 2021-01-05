南加以外地區進洛縣 須強制隔離10天

洛杉磯國際機場也因此採取措施，到達旅客將須填寫強制性的報告表格。(LAX網站)

繼北加州的聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)與舊金山縣後，南加 地區的洛杉磯 縣，日前也開始執行針對外來旅客的強制隔離令。要求從南加州以外地區進入洛杉磯縣的民眾，無論是否有新冠症狀，都必須在家中或旅館內隔離十天。

在過去一個月，洛縣 的病例數大約增加一倍，從約40萬增至80萬。在這之前，洛縣在約十個月的時間，病例數才達到40萬。當局亟需遏制新冠病毒的傳播，加之考慮到假日期間民眾出行和旅遊增加，當局擔心若不採取措施，會使當前的疫情進一步惡化。

該命令要求，出於非必要目的旅行的民眾，無論是乘飛機、汽車、火車還是其他交通工具，必須在進入洛杉磯縣後隔離十天，範圍涵蓋曾前往南加以外地區的所有洛杉磯縣居民與非居民。

在隔離期間，不應該去餐館、商圈或零售店購物，應該由他人協助採買生活用品。洛縣衛生局指出，考慮到部分民眾在聖誕節、元旦假期長距離旅行，此舉有助於防範新冠病毒傳播。洛杉磯國際機場也因此採取措施，機場方發推文說，到達洛杉磯國際機場的旅客，將必須填寫強制性的報告表格。

不過持有執照的醫療專業人員、基礎設施承建方及途徑洛杉磯縣不過夜的民眾，可豁免此項規定。

南加地區的定義，則是依據區域居家避疫令的規定範圍。即Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara及Ventura縣。

更多詳情，請查看http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Directive_Travel.pdf。