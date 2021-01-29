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疫情持續升溫 洛縣確診破80萬

記者王若然／洛杉磯報導
圖為被救護車送至醫院的病人。（本報檔案照）
圖為被救護車送至醫院的病人。（本報檔案照）

洛杉磯縣疫情持續升溫令人憂心，洛杉磯縣2日新增新冠肺炎確診病例1萬5701人，新增死亡病例138人，累積病例總數破80萬大關。

根據洛杉磯縣衛生局，當天死亡病例中，很大一部分是電腦系統故障而延遲上報的病例。截至2日，洛杉磯縣累計確診病例和死亡病例分別為80萬6210人和1萬690人。

目前洛縣有7627人因新冠肺炎住院，其中21%為ICU病人。截至2日，有超過476萬洛縣民眾接受了新冠肺炎檢測，陽性率為16%。

持續增長的確診病人讓洛縣醫院不堪重負。醫院不得不搭建更多臨時病床，將其他空間如走廊、會議廳騰出用作臨時病房。而醫院病床飽和也讓急診室外的救護車無法即時卸下病人。救護車甚至要等七、八個小時，有的病人只好在救護車上暫時治療。而救護車的延誤也致使很多有需要的病人無法叫到救護車。

洛縣衛生局局長費若表示，在新年伊始對那些失去親人的民眾默哀。她提醒民眾減緩疫情的方法很簡單，就是與人保持距離。越少與住戶外人接觸，就越能阻斷新冠病毒的傳播。她說，政府官員只能制定防疫指導，執行要靠民眾真正落實。

在華人聚集地城市中，確診病例較多的有阿罕布拉市（Alhambra）和蒙特利公園市（Monterey Park）。聖蓋博市（San Gabriel）死亡人數比例尤其高，1954確診病例，竟有116人死亡。對比確診病例數差不多的鑽石吧市、核桃市，死亡人數只有十幾、二十人。防疫較好的城市有聖瑪利諾市，不過該市人口基數相對較小。

洛縣 洛杉磯 新冠肺炎

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