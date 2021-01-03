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加州紓困金 小企業可申請 華人有優勢

記者李雪╱洛杉磯報導
川普總統在2020年12月27日晚簽署了規模9000億元的疫情經濟紓困法案。(美聯社)
川普總統在2020年12月27日晚簽署了規模9000億元的疫情經濟紓困法案。(美聯社)

聯邦紓困案在年底前通過，部分居民已經收到600元紓困金，而小商業貸款也備受矚目。近日有人在微信上轉發短文，將聯邦提供給小企業的紓困貸款和加州的援助項目混淆。專家表示，加州的小企業援助項目也可申請，華人少數族裔更有優勢。目前聯邦紓困貸款還沒有開始申請，需等待下周出台細則。

日前有人在微信上轉發一條中文通知，表示「美國政府對小企業的第二期疫情紓困金發放方案已經出台！明天開始申請」，這條消息中還附上了網址，指出聯結中有中文申請表。但這條廣為流傳的信息中有不少誤導文字。文中所說的美國政府第二期疫情紓困金，令人以為是指「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP）。但實際上文中所說的申請日期和網址，卻又是加州的小企業援助項目，並非同一回事。而這段文字中還有一條連結號稱「小企業發展中心」，似乎是政府機構，其實是一家幫忙申請資金的公司。

事實上，加州小企業援助項目的申請金額從5000元到25000元不等，申請從2020年12月30日上午時開始，1月8日晚上11時59分結束。小企業可以在careliefgrant.com上查看申請資格要求。加州小企業援助計畫的5億元是由州長和州議會在11月末宣布撥款，並州長商業和經濟發展辦公室轄下的加州小企業辦公室負責管理。

會計師張青解釋，加州援助項目的申請者非常多，基本上粥少僧多，但仍鼓勵符合條件的商家儘量申請。他表示商家可以在2020年12月30日到1月8日期間申請，但該項目不是先到先得，截止後再抽選審核，所以8日之前申請就行。他表示，該項目比較照顧少數族裔、女性等弱勢群體的業者，華裔是有優勢的。

他並強調這和PPP是完全不同的項目。至於業主關注的PPP，聯邦中小企業管理署(SBA)近日已在官網上更新了申請表格，估計1月6日應有細則出台，或可開始接受申請，但銀行還需要時間準備。第一波沒有申請的業主，只要符合要求，應該可以申請第二波的PPP，但還需要看細則出台。

張青指出，有關600元紓困金，如果在國稅局有網上帳戶，應該近幾日都會收到，如果沒有收到可能需要等待紙質支票了。他表示，按照規定家中有17歲以下的兒童也可領600元，但由於紓困金支票是按照2019年財務狀況來發，如果孩子在2019年還沒有滿17歲，還是會拿到的。

紓困金 加州 貸款

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