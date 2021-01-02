洛縣醫院告急 救護車排長龍

圖為洛杉磯St. Francis醫學中心外的救護車。（路透）

洛杉磯縣新冠病患越來越多，代表還是有民眾不遵守防疫規定，全縣整體醫療品質大受威脅。大型醫療院所人力、病床都吃緊，通常負責為幼童接種疫苗與慢性病患服務的第一線診所（primary care clinic）同樣大受衝擊，醫護人力大為減少，被調往醫院支援染疫病患。洛縣 健康服務局長加利（Christina Ghaly）表示，第一線診所幾乎只剩骨幹人員維持基本運作。

洛縣疫情 另一個值得擔心的趨勢是，越來越多死者並沒有慢性病史。費若指出，疫情伊始之際，90%的死者都有病史，但現在轉變成86%的死者沒有慢性病，「越來越多人不僅過世，而且是毫無病史地死於新冠」。

洛杉磯時報統計，超過700名第一線診所的護理師，被抽調至其他醫院或急救場所，因此縣府必須暫時關閉五家一線診所，並縮短仍在運作診所的開放時間。慢性病患者很可能因為定期照護不足，而在非常糟的狀況下送去急救，加利對此表示：「我們真的別無選擇了」。

除了護理師，同樣吃緊的還有駐院牧師（chaplains）與急救員（emergency medical technician）。醫院外常常可見十輛以上的救護車，排隊等著放下病人，但病人往往得在救護車道上等上七、八個小時，院方不時會要求急救員留下來幫忙。但進到醫院的病患不見得處境就會好轉，因為醫院的氧氣存量與設備持續短缺

洛縣緊急醫療服務局長卻德斯特（Cathy Chidester）表示，病患往往亟需供氧，但是醫院卻無法供應，加上能夠供應氧氣與設備的廠商就這麼幾家，這些都讓情況更為棘手。她表示，如果這家醫院的設備不足，要將病患轉送到其他醫院也是個問題，因為大醫院也不見得有床能夠安置心臟病或中風的人。

加州1月1日當天破了兩項紀錄，確診累計230萬人，死亡2.6萬人。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）說，現在的狀況非常糟，醫院塞滿了人，但還有更多病人準備送來，每天都有人死於新冠的狀況，恐怕1月還會繼續上演。不過洛時指出，住院病患與ICU病人增幅趨緩等等跡象顯示，南加地區再度實施居家令或許終於見效。

洛杉磯加大 公衛學院傳染病專家金－法利（Robert Kim-Farley）指出，如果沒有居家令，現在狀況還會更糟。但是他也強調，醫院擠滿了病患的狀況，仍代表有些人就是不願遵守防疫規定，如果公部門拿不出強制作為，在過了聖誕節與新年之後，多個家庭一起聚會或開趴的狀況，還是會繼續出現，病患又會再度增加。

金－法利的擔憂並非完全沒有道理，雖然新增住院病患小幅減少，但洛縣確診率卻上升至22%，是去年11月1日4%的五倍，洛縣公共衛生局長費若說，這代表著新冠病毒越來越普遍，而且幾乎每個角落都有。受到新冠再起的影響，洛縣多數影視產業也宣布暫時停工，因為類似Warner Bros.、CBS Studio Center等公司都出現確診案例。