兆彩獎金衝逾4億 買氣增但未見人龍

兆彩、勁球獎金累積在2021年元旦累積至新高。（記者啟鉻／攝影）

受眾多彩票玩家關注的兆彩（Mega Millions ）獎金至元旦當天，已累計逾4億元，勁球 （Powerball )獎金累計超3億8000萬元，直追4億元。彩票銷售點工作人員表示，近期買氣增加，但尚未出現排長隊購買現象，可能部分民眾認為「獎金還不夠高」。

從2020年下半年開始，兆彩與勁球頭獎均無人中獎，獎金持續累積。11月初，兩支彩券頭獎獎金近3億元。而後一直攀升。隨著獎金累計，也吸引不少彩票玩家。彩票購買者數量逐漸增加。部分華人 彩票銷售點購買彩票者增加較多，但因為尚在疫情 中，民眾購買彩票除注意保持社交距離外，購買後也趕緊離開，因此未出現排隊購彩現象。

對於購買彩票，在華人群體中有不同見解。有的表示會時常購買，也會經常中幾元或幾十元小獎，給疫情中的生活帶來一些小幸福，有「小賭怡情」的感覺，對中頭獎則保持隨緣的心態。還有人認為，要買就要中大獎，但考慮到中頭獎的機率與被閃電擊中相似，所以無論獎金累積到多少，都不願購買。還有的民眾屬於「中間派」，平時彩券獎金較低時，不出手購買，待獎金累積超過3億元或4億元時再去購買。

牛津大學經濟史博士徐永泰表示，他不會去買彩券，但別人買是他們的自由。他認為，政府發行彩券是一種收入，但到底這些錢怎麼使用，他不太清楚。另外所有彩券都是經過科學精密計算，如同賭場博彩一樣，有的人買了很多，也沒有中獎。但也有運氣好的，買一張也能中獎。實際彩券與賭博是一樣的道理。他認為，如果一個人很懂得理財，就不用去買彩券，不需要靠買彩券發財。學會理財對發家致富最有效。

從兆彩、勁球兩支彩券歷史上獎金累積情況看，兆彩史上累積最高的獎金出現在2012年，達到6億5600萬元，2018年10月初累積獎金5億4800萬元，是該彩券歷史上第三高。2019年12月間，也有過兆彩獎金累計超3億元的紀錄。