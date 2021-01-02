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洛縣緊急救護員 將拒載非命危病患

編譯組／綜合報導 

針對新冠疫情越趨惡化，而且聖誕與新年假期後還可能更糟，加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）已經表態，至少就洛杉磯縣而言，急難救助人員（EMT）未來接到民眾求醫申請時，將先評估患者狀況，如果民眾沒有達到必須住院的程度，可能將民眾留在家中，因為就算依照民眾意願送往醫院，院方恐怕也無法提供民眾期待的照護。 

採取這種緊急措施的原因之一，正如橙市的普維登斯．聖約瑟夫醫療中心（Providence St. Joseph of Orange）顯示，該院在11月初，新冠病患還能兩人一房，但現在每間至少四人；新生兒加護病床區還加設了12張病床；同時，院內所有能夠擺床的地方都將可能用來擺床；連執行長這類的主管也必須捲起袖子供餐，因為人手實在不夠。 

普維登斯．聖約瑟夫29日已收治250名新冠患者，超過應收人數67%。緊急醫療主任拉普（Glenn Raup）說，多出67%的患者，就代表工作量比正常多出67%，資源消耗比正常還多67%，更別提對新冠患者最重要的氧氣，他們如何用、何時用、何處用，用多少都成問題。洛杉磯時報指出，醫院到最後可能還得決定，最後一具呼吸器該給誰用。 

但是洛時指出，急難救助人員拒送非重症病人可能只是第一步，未來的疫情如果持續惡化，洛杉磯縣甚至加州各地醫院，都可能分階段採取「應急照護」（contingency care），或更嚴格的「急難照護」（crisis care）模式。應急照護之下，醫護人員與醫療資源將輪流用於病患照護；急難照護下，則是能救的先救，無望的就接受安寧照護。 

按照廳長加利的說法，加州很多醫院都已經無法提供正常醫療服務，開始採取應急照護模式。除了在正常病床外加設臨時帳棚區，並調派受過專業訓練的醫護人員，包括呼吸治療師、ICU護理師與緊急照護醫生，以期能讓更多病人度過難關。但事實上，存活希望不高的病患，可能就不見得能夠接受到同等照護。 

洛時指出，更糟是危機照護狀態。醫院被迫進入危機模式時，可能就會以便床安置病人，原本集中收治的病人也可能分散到醫院各個角落，醫療資源與人員都必須視狀況分配，就算按照倫理與法規，排除性別、種族、年齡等等因素，關鍵還是那個病人的存活機率最高，這個病人才能分配到醫療資源，剩下的病人恐怕就只能進行安寧療護了。 

不過，按照加州公衛局頒布的Crisis Care Continuum Guidelines，醫院一旦進入危機照護狀態，都必須通知地方與州政府，同時一切攸關性命的決定都必須依照道德原則、平等醫療與民權法規。 

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