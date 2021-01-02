我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

洛縣單日2萬人確診 住院數又創新高

洛杉磯訊
洛縣住院人數再破紀錄。（美聯社）
洛縣住院人數再破紀錄。（美聯社）

洛杉磯縣1日新增新冠肺炎病例逾2萬人，住院人數再次破紀錄。疫情持續燃燒，專家預估，新年之後疫情恐持續惡化。

洛縣1日新增2萬414例，新增死亡病例207例。死亡病例中有40例，為不久前系統停電故障導致的延後上報。洛縣住院病患數上升至7613人，為疫情爆發以來，單日住院人數最多的一天，其中有21%為ICU病患。

目前洛縣累積確診病例數為79萬582人，累積死亡人數為1萬552人。

因為太多病人需要供氧，可能導致醫院供氧系統的供氧管結霜或壓力不足。1日有陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）官兵前往幾家醫院，幫忙解決供氧系統問題，這些醫院包括華人區蒙地貝婁市的比佛利醫院（Beverly Hospital），西柯汶那市（West Covina）Emanate Health Queen of the Valley Hospital等六家醫院。

截至1日洛縣有473萬7000人接受檢測，陽性檢測率為16%。有專家表示，聖誕節和新年過後兩周，疫情很可能繼續加重，這波假日疫情爆發的影響，估計會持續至2月。

疫情 洛縣 檢測

上一則

美食不打烊節目 探訪「老北方烤鴨店」

下一則

鄭博仁律師：建築商需有執照 否則違法

延伸閱讀

洛縣新冠住院人數再破紀錄

洛縣新冠住院人數再破紀錄
應對醫療資源短缺 南加橙縣啟用野戰醫院

應對醫療資源短缺 南加橙縣啟用野戰醫院
曾稱疫情是假象 ! 知名電視醫師「德魯大夫」新冠確診

曾稱疫情是假象 ! 知名電視醫師「德魯大夫」新冠確診
紐約首位新年寶寶 布魯克林康尼島醫院誕生

紐約首位新年寶寶 布魯克林康尼島醫院誕生
聖他克拉拉縣獲9.4萬疫苗 ICU床位剩8%

聖他克拉拉縣獲9.4萬疫苗 ICU床位剩8%
資源用盡 洛杉磯救護車叫不到

資源用盡 洛杉磯救護車叫不到

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種