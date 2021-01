洛縣單日2萬人確診 住院數又創新高

洛縣住院人數再破紀錄。(美聯社)

洛杉磯縣1日新增新冠肺炎病例逾2萬人,住院人數再次破紀錄。疫情 持續燃燒,專家預估,新年之後疫情恐持續惡化。

洛縣 1日新增2萬414例,新增死亡病例207例。死亡病例中有40例,為不久前系統停電故障導致的延後上報。洛縣住院病患數上升至7613人,為疫情爆發以來,單日住院人數最多的一天,其中有21%為ICU病患。

目前洛縣累積確診病例數為79萬582人,累積死亡人數為1萬552人。

因為太多病人需要供氧,可能導致醫院供氧系統的供氧管結霜或壓力不足。1日有陸軍工兵署(Army Corps of Engineers)官兵前往幾家醫院,幫忙解決供氧系統問題,這些醫院包括華人區蒙地貝婁市的比佛利醫院(Beverly Hospital),西柯汶那市(West Covina)Emanate Health Queen of the Valley Hospital等六家醫院。

截至1日洛縣有473萬7000人接受檢測 ,陽性檢測率為16%。有專家表示,聖誕節和新年過後兩周,疫情很可能繼續加重,這波假日疫情爆發的影響,估計會持續至2月。