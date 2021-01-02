洛縣單日2萬人確診 住院數又創新高

洛縣住院人數再破紀錄。（美聯社）

洛杉磯縣1日新增新冠肺炎病例逾2萬人，住院人數再次破紀錄。疫情 持續燃燒，專家預估，新年之後疫情恐持續惡化。

洛縣 1日新增2萬414例，新增死亡病例207例。死亡病例中有40例，為不久前系統停電故障導致的延後上報。洛縣住院病患數上升至7613人，為疫情爆發以來，單日住院人數最多的一天，其中有21%為ICU病患。

目前洛縣累積確診病例數為79萬582人，累積死亡人數為1萬552人。

因為太多病人需要供氧，可能導致醫院供氧系統的供氧管結霜或壓力不足。1日有陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）官兵前往幾家醫院，幫忙解決供氧系統問題，這些醫院包括華人區蒙地貝婁市的比佛利醫院（Beverly Hospital），西柯汶那市（West Covina）Emanate Health Queen of the Valley Hospital等六家醫院。

截至1日洛縣有473萬7000人接受檢測 ，陽性檢測率為16%。有專家表示，聖誕節和新年過後兩周，疫情很可能繼續加重，這波假日疫情爆發的影響，估計會持續至2月。