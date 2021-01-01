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洛縣醫院忙救人 停屍間大爆滿

編譯組／綜合報導 

加州新冠疫情正進入另一次關鍵時刻，除了首度發現英國新型變種病株，洛杉磯縣死亡人數更在31日突破1萬大關。各處醫院宛如人間煉獄，停屍間大爆滿。院內「生命危急」的Code Blue呼叫代號不斷，病人終於能夠裝上的呼吸器，是因為原先的使用者過世，還有很多人因為新冠而不敢就醫，最後到了醫院卻在大廳就往生。 

洛縣林伍德市聖弗朗西斯醫療中心（St. Francis Medical Center）的急救護理師白頓（Scott Byington），現在得一人照顧12名垂危病患。他說，他的一天就在往返中度過，一下是樓上的新冠病房高喊Code Blue，一下是樓下的病患Code Blue，整個晚上到處都是生命危急，「簡直無法想像」。 

醫療中心也常出現BiPap呼吸器不足情況。白頓說，他曾碰過這樣的情況，一名患者終於拿到呼吸器，但這具是因為前一個使用者恰好過世；但剛掛上面罩，另一名病患又需要呼吸器了。第一線醫護最後只好做出抉擇，到底給誰用，才能讓他們得到能夠存活的氧氣。 

其他一些病人，則因為害怕感染新冠而不肯就醫。例如一名病患明明已經喘不過氣、胸痛了好幾天，但拖到最後差點心臟病發才就醫。白頓說，前幾天才有一位女士，剛走進大廳就中風。而最近幾天，七名病患到院不超過六小時就往生，而且才廿、卅歲。另外一些病人因為等不到加護病房(ICU)，只好在急診室(ER)走道等待，最後在走道上過世。 

對於醫護人員來說，看著新冠病患撐不下去而過世，是件再難受也比不上的事。因為新冠患者多數死於肺部衰竭，死前就像溺水者一樣，想呼吸卻吸不到氣。白頓說，有些時候，醫護寧可病人先進入昏迷，這樣病人才不必清醒地走過最後階段。

而因為新冠而過世的病患越來越多，前來協助的加州國民兵，必須進駐停屍間，才能順利將遺體轉送到洛縣法醫辦公室（Department of the Medical Examiner-Coroner）存放。

加州 洛縣 心臟病

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