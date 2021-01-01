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醫院不收救護車 擋不了病人

記者王若然／蒙地貝婁報導
比佛利醫院（Beverly Hospital）CEO陳素娟（右）和醫院護士長曾曉琳（左）。（記者王若然／攝影）
比佛利醫院（Beverly Hospital）CEO陳素娟（右）和醫院護士長曾曉琳（左）。（記者王若然／攝影）

目前是新冠疫情爆發以來最艱難時刻，南加州每天大量增加的新冠確診病人，讓不少醫院超負荷，重症監護病房（ICU）床位告急，不少醫院因此無法接納更多救護車送來的重症病患。有業者透露，醫院不收救護車，就有病患自行敲醫院後門希望得到收治。

忙碌的急診室。（記者王若然／攝影）
忙碌的急診室。（記者王若然／攝影）

位於蒙地貝婁（Montebello）的比佛利醫院（Beverly Hospital）執行總裁（CEO）陳素娟說，目前醫院的重症監護病床已經滿額，還有不少病人「排隊」等待ICU病床。醫院經常被迫停止接收載有重症病患的ALS（Advanced Life Support）救護車。

醫院護士長曾曉琳則說，不光是比佛利醫院，方圓30裡的醫院都面臨同樣的困境。

目前很多醫院都和比佛利醫院一樣實行「分流」（diversion）。一般來說在正常情況下，救護車載病人進來時醫院都會收，但是目前因為ICU病床滿額，醫院就不再接受救護車送來的病人。因為救護車上的病人一般都是重症患者，需要吸氧。目前因為有的病患叫不上救護車，只能自行前來看病。

曾曉琳說，雖然醫院實行「分流」，也阻止不了絡繹不絕的救護車。就在剛剛過去的周末，在醫院門外排隊的救護車就有十幾輛。據悉，目前救護車送來的病人，幾乎全都是新冠肺炎病人。

陳素娟指出，醫院在最高峰時， 96名住院病人為新冠肺炎病患。她聽說有醫院因為ICU病床爆滿，病人只好在排隊的救護車內「就地治療」長達八小時。

陳素娟說，目前急診室還有可用床位，由普通BLS（Basic Life Support）救護車送來的病人，醫院還是會接收的。而對於自行上門求治的病人，醫院是必須收治的。為了盡可能收治病患，醫院（ER）急診室的走廊都加了病床以安置無床位病人。

陳素娟補充道，目前各大醫院面臨的困難，除了ICU病床短缺，還有醫護人員和醫療用氧的短缺。正常情況下的一名ICU護士照顧一到兩名重症病人，現在變成要照顧兩到三名重症病人。而一名ER護士最多照顧四名病人，但現在經常需要照顧六至七名病人。很多醫護人員現在每周工作七天，每天12小時。

護士長曾曉琳說，其實不少感染新冠肺炎的護士都是在家感染的，在醫院防護周到，反而沒有那麼容易受感染。醫護人員短缺，致使每小時200美金的時薪加提成都很難招到人。

曾曉琳說，最近一次疫情惡化是感恩節後的兩周，目前聖誕節剛過，恐怕又要面臨又一波疫情爆發。再加上後面的新年假期，估計疫情爆發至少延燒到2021年的2、3月。她說，家庭聚會，外出旅遊、探親都是導致疫情再爆發的主要原因。呼籲民眾減少出行，不與住家之外的人聚會，勤洗手，保持社交距離。

一位被救護車送至醫院的病患。（記者王若然／攝影）
一位被救護車送至醫院的病患。（記者王若然／攝影）

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