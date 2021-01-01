資源用盡 洛杉磯救護車叫不到

隨著越來越多的新冠肺炎患者和醫院資源飽和，不少民眾根本叫不上救護車，而救護車也在急診室外等候七、八個小時。（本報檔案照）

洛杉磯 縣31日單日新冠肺炎 死亡人數再破紀錄，隨著越來越多的新冠肺炎患者和醫院資源用盡，不少民眾根本叫不上救護車，而救護車也在急診室外等候七、八個小時。

洛杉磯縣31日新增死亡病例290人，其中包括聖誕節周末延遲未上報的部分病例。新增確診病例1萬5129人。目前洛縣 總確診率為15%，但是目前日確診率高達22%。這意味著檢測新冠病毒的民眾裡，每五人就有一人確診。

新增病例中，年輕人佔比擴大，在30到49歲的人群中，平均每天有4419人確診，比11月初時增加850%。在28至29歲的人群中，每日確診人數也翻倍。目前死亡人群越來越趨向年輕化。洛縣公衛局局長費若表示，目前有85%的新冠死亡患者有基礎疾病，而在疫情爆發之初，該數字為90%。

洛縣緊急醫療服務局主任Cathy Chidester表示，醫院滿載，救護車不得不在急診室外排隊七、八個小時，病人也不得不在救護車上暫時得到救治。但最重要的是，這樣的延誤會使民眾在需要時叫不上救護車。她說，「我們沒有可用的救護車了，我們回應911求助電話的時間越來越長。」

洛杉磯縣31日有7546人因新冠肺炎住院，也是疫情爆發以來最多住院人數日之一。其中20%病人進入重症監護室ICU。根據最近數據，洛杉磯縣還有773個醫院床位，包括僅有的57個ICU床位。

橙縣30日報告新增2145名新冠患者，由於醫療資源短缺無法接納更多的新冠肺炎患者，截至30日上午已有22名患者轉移至爾灣加大醫療中心野戰醫院接受護理。