新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

第一批新冠疫苗 雖然已經送抵，但許多第一線醫療人員仍有疑慮，因此拒絕接種。洛杉磯 縣整體而言，20%至40%的一線醫護就算列入接種優先名單，但最後還是選擇放棄。例如米慎山（Mission Hills）的普維登斯．聖十字醫療中心（Providence Holy Cross Medical Center）就有近20%的醫護人員拒絕接種。

河濱縣更有高達50%的一線醫護拒絕接種，因此公衛局長猿渡（Kim Saruwatari）無奈表示，他們必須研究如何分配這些未使用的疫苗。北加州 的特哈瑪縣也差不多，495劑疫苗送抵聖伊莉莎白社區醫院（St. Elizabeth Community Hospital）後，有200多劑因為醫護拒絕接種而被直接退回。雖然加州尚未建立通則，但特哈瑪縣的做法則是，如果一線醫護拒絕接種，那麼疫苗就會轉給長照中心與護理之家的住民與員工。

洛杉磯時報報導，研究人員十分不解，理應最瞭解疫苗的一線醫護，為何會有如此高的比例拒絕接種，雖然臨床實驗還不夠全面，但是整體而言，特別是對年長者或慢性病患者，安全性與效力都有一定水準，副作用也並非那麼明顯。但是例如普維登斯．聖十字醫療中心的護理師April Lu就是拒絕接種的人之一。

31歲的April Lu懷孕六個月，她說如果要在感染風險和疫苗的不確定性之間二選一，她寧可選擇對抗感染風險，因為只要做好防護措施，雖然不能百分之百免於感染，但風險可以控制。疫苗的臨床試驗目前還未納入孕婦等族群。April Lu說她的一些同事也拒絕接種。同樣的，護理之家的員工也出現不願接種的聲音，在接受洛時訪問的機構中，約有25%的員工拒絕接種。

凱薩家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的調查顯示，29%的醫護人員對接種持保留態度，略高於全美平均的27%。持懷疑態度的醫護表示，拒絕接種的最大原因就是副作用，另外政壇過去一年的紛擾，也讓以「神速」開發出來的疫苗，可靠性受到懷疑。美國疫苗開發計畫通稱為神速行動（Operation Warp Speed）。

然而如此高比例的一線醫護拒絕接種，仍然引發流行病專家的擔憂。他們認為，如果接種不夠全面，那麼群體對新冠的抵抗力就會降低，最終導致疫情無法平緩。

全美醫療工作者工會（National Union of Healthcare Workers）會長Sal Rosselli則說，拒絕接種的現象確實令人失望，但並不讓人吃驚，是否接種疫苗取決於科學根據、現實狀況與是否應為，能夠保護更多人當然更好。