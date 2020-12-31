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禮儀師每天趕場…洛縣殯儀館塞爆 只收火化者

編譯組／綜合報導 

洛杉磯縣至12月29日共有7181人因為新冠而就醫，同日死亡人數達227人。例如林伍德市的聖弗朗西斯醫療中心（St. Francis Medical Center），死者已經多到院內可以騰出的空間幾乎都擺滿遺體。禮儀師一天得到醫院好幾次，但殯儀館的空間已不夠，因此他們現在只收要火化的人，因為這些死者所占空間最小。 

南加各地的狀況都很類似，醫院塞滿病患，殯儀館塞滿死者。庫爾富市（Culver City）的禮儀業Los Angeles Funeral Service館長卡林（Rob Karlin）跟其他業者同樣的心聲都是，「抱歉，我們不能收人了，真的滿了」。卡林1996年開始經營棺木公司，2005年開設禮儀公司，但他說從沒想到會遇上這樣的情況，必須拒絕上門求助的人。 

播佑岡（Boyle Heights）的巴格斯（Jennifer Bagues），從父親手裡接下Felipe Bagues Mortuary，但是這家位於第一街的殯儀館只有20個冰櫃，上周開始無法再接納任何死者。巴格斯說，過去兩周大概有75%的人死於新冠，其中還不乏第二次找上她們的家庭，而她最難過的是，新冠疫情以來，她已經接手過五對同時死於新冠的夫妻。 

以卡林與巴格斯為代表，殯儀館面臨滿員難題，很大一部分是因為文書作業變慢，光是拿到死亡證明、自驗屍官處取回遺體，再將他們妥善安葬，就得比以往花掉更多時間。卡林特別指出，新冠死者的遺體處理（embalming）特別費時，因為沒有人知道病毒能夠存活多久，因此所有人都是消毒再消毒。巴格斯說處理越來越慢，但死者卻越來越多，如果她爸知道她竟然拒絕家屬，「一定會從棺材裡跳起來」。 

洛杉磯縣健康服務局局長加利（Christina Ghaly）表示，縣立殯儀館還有386個空位，應該能夠滿足需求。但是她也說，如果民眾繼續不遵守防疫規定，在新年假期繼續聚會歡慶，那2021年的登場將比2020年的結局更加難堪。 

洛杉磯 疫情 南加

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