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華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

記者張宏／聖蓋博報導
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

新冠病毒在華人社區肆虐，聖蓋博華人一家六口因新冠度過淒慘聖誕節。這家華人24歲大兒子因被病毒感染，在一周前身亡，二兒子也因感染住院，另外兩個孩子也感染，所幸父母檢測呈陰性。聖蓋博市（San Gabriel）副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為自己抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。

在聖蓋博南邊，靠近聖蓋博大道的一戶華人家庭日前度過了辛酸的聖誕節。在一周前，這戶家庭的24歲大兒子因感染新冠病毒去世，大兒子原來在洛縣做政府工，家人猜測是上班時和同事吃飯被感染。他的發病時間很快，從發燒到有症狀不過幾天時間，他選擇自己吃藥並在家裡隔離。並一個人住在住宅後面的加蓋屋。一日媽媽電話詢問他是否要吃東西，沒人接電話，過去查看才發現兒子已死亡，從發病到死亡不過四、五天的時間。

不僅如此，23歲的二兒子也被感染新冠肺炎，送到醫院急救，萬幸這一兩天已能出院。另外兩個年紀較小的弟弟也被感染，但沒有症狀。父母也接受檢測兩次，結果都是新冠病毒陰性。

廖欽和表示，他認識這一家人，媽媽經常帶著兒子做義工，一家人看起來都很健康，沒想到因為新冠病毒遭遇不測。建議大家不要因為年輕就掉以輕心，亞裔其實一直對戴口罩和勤洗手執行的很好，但是市場上也充斥著很多劣質口罩。建議大家檢測一下自己的口罩是否符合官方規定，如果戴了不好的口罩等於白戴，不但不能防止病毒，還增加感染機會。

對於醫用口罩來說，熔噴布俗稱口罩的心臟，是口罩中間的過濾層，具有細菌的過濾性和顆粒物的靜電吸附性，能將顆粒物、飛沫等抵擋住。可拿一把鋼尺，放在離熔噴布較近的位置，可明顯看到熔噴布被鋼尺吸附住，產生靜電，這說明熔噴布是具有吸附、過濾效果的。如是假口罩，熔噴布會非常薄，無法起到阻隔顆粒和細菌的作用。

其次，該挑選適合自己的口罩，口罩太小或太大，將造成臉部和口罩之間有空隙，都會影響防護效果。因為太小或設計不當，不能同時遮住口鼻的口罩，建議不要戴。佩戴和摘下口罩前要洗手，且戴上口罩後就不要再用手去觸摸，如必須觸摸，最好洗手或者消毒手。

聖蓋博 華人 檢測

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