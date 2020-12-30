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南加居家避疫 最少再延4周

記者丁曙／洛杉磯報導
南加地區重症病房爆滿，醫院的過道上也加設了重症病床。（KTLA5截圖）
南加地區重症病房爆滿，醫院的過道上也加設了重症病床。（KTLA5截圖）

由於南加醫院重症監護病房（ICU）的空床率目前為0％，加州州長紐森（Gavin Newsom）29日上午宣布，南加州「區域居家避疫令」（Regional stay-at-home order）延長執行期。據悉，該項延長令未明確說明何時結束，但加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，預計未來四周的新冠病人將繼續上升，超過ICU病床的最大容量。同時在這段時期每天都會評估洛縣疫情，一旦ICU病床容量超過15%，就可望解除居家避疫令。

該項「區域居家避疫令」延長令涵蓋南加11縣，之前是在12月6日晚11時59分生效，實施三星期到28日期滿。但因南加醫院的重症監護病房可用率為0％，因此紐森表示，「很明顯並且可以理解，該項區域居家避疫令必須要延長。」也就是將繼續禁止所有來自不同家庭的人聚會、面對面用餐，以及在許多地方嚴格限制人數。

至於四個星期的預測，是基於四個因素：目前ICU的容量，該地區七天平均每日的新病率，傳播率和ICU的使用率。

由於南加目前醫院重症室空床率為0％，根據可能的聚會情況，衛生官員預計病例和1月份的住院人數都會上升。儘管之前發出警告，但是在聖誕節發生的聚會還可能在除夕和新年再次發生。因此，預計南加未來數週將繼續保持居家避疫狀態。

對此，洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）29日發表聲明，回應延長「區域居家避疫令」。她指出，在洛杉磯縣，由於病例、住院和死於新冠的事件繼續增加，延長區域居家避疫令的決定是正確的。南加重症室（ICU）空床率目前是0％，遠未達到15％才可以考慮取消「居家避疫令」的標準。而且，預測重症室在接下來的四個星期內也不會達到15%的門檻。

她呼籲，「我們能否將ICU的空床率提高到適當水平，取決於洛縣居民以及所有南加居民的行為。新冠肺炎病例不僅限於一個縣的邊界。」如果要解決這個問題，就必須停止聚會，並且採取嚴格預防措施，包括那些允許被繼續營業的企業。「這是一種可怕的情況，直到現在我們還在努力避免這種情況惡化。但是，這一切是可以預防的，因為我們以前已經預防過了。」（相關報導見B2）

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