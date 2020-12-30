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洛縣醫院空床率0 除癌患難再收治

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯醫院重症房擠滿，業界呼籲若非病情緊急暫時不要去醫院。(KTLA5截圖)
洛杉磯醫院重症房擠滿，業界呼籲若非病情緊急暫時不要去醫院。(KTLA5截圖)

隨著新冠肺炎（COVID-19）患者不斷湧入，洛杉磯縣地區大小醫院的重症室，出現了空前的危機，空床率為零已無能力接納新的病患。聖蓋博谷華人社區的醫院情況也很嚴峻，專業人士呼籲民眾，如是非必要急症不要去醫院，真有急病採取適當方式就醫較有把握；但是癌症患者可以繼續入院治療。　

近日以來，洛杉磯縣所有醫院都被迫將某些類型的患者轉移，醫院門外救護車大排長龍，因為沒有空床無法即時卸下病人。洛杉磯縣衛生服務局局長加利（Christina Ghaly）說，所有醫院都在經歷這種壓力，但是對於某些小型醫院來說，這種壓力尤其明顯和嚴重。許多醫院已經達到危機點，且不得不就患者護理做出艱難決定。

聖蓋博谷華人社區的某些醫院的情況也是如此，醫院部門有關人士說，「床位非常緊張，形勢十分嚴峻」。對此，杭廷頓醫學研究中心（Huntington Medical Research Institutes）董事張志堅指出，由於本地醫療系統正準備迎接因為聖誕節旅行和聚會引起的新一輪冠狀病毒患者，醫院應接不暇，不得不將患者安置在會議室或走廊上，床位和設施的空間不足。因此向華人病患提出幾項建議。

張志堅說，在當前情勢下，民眾的病情若具有真正的危險性，例如，心臟循環系統疾病、中風、內分泌嚴重失調等，才去醫院治療。發生此種狀況，應直接打911電話找本市區消防局救護車，由消防局救護車載送去的患者醫院通常都會接受。如果自己直接去醫院掛急診，醫院未必能夠接受。

其次，各城市或地區的醫療資源也有差別，有些地區的病床比較多，醫療資源充沛。有些地區資源比較缺乏，例如，洛杉磯縣／南加大醫院(LAC-USC Medical Center)更難住進去，病房病床早已滿檔。

因此，張志堅建議，目前非必要還是儘量不要去醫院，以免不自覺被感染新冠病毒。另外，使用消防救護車有限制，非本市居民不可以利用這項服務。

希望之城（City of Hope）資深媒體關係專員王美燕（Zen Vuong）29日表示，作為國家癌症研究所指定的綜合癌症中心，希望之城具有最高的感染預防標準，一直在不斷改進提供治療方法，使患者盡可能安全。每天醫護和工作人員都會多次精心清潔設施和設備，所有員工都必須戴上口罩和個人防護設備（PPE），並且注射流感疫苗。此外，醫院已開始為前線醫療保健人員接種新冠疫苗。

由於癌症是希望之城的唯一重點，因此醫院能夠繼續為當前的患者提供最好的癌症護理。「我們敦促需要治療的患者不要延遲治療，因為癌症不會因為新冠大流行而停止。希望之城仍在繼續接受新的癌症患者。」

南加州希望之城國家癌症中心。(網絡圖片)
南加州希望之城國家癌症中心。(網絡圖片)

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