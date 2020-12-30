洛縣ICU爆滿 被迫停收救護車

洛杉磯 縣的加護病房(ICU)病床已經超額收治達16天，部分醫院甚至達到140%收治率，而部分醫院因為忙不過來，亟需輸氧的重症病患，甚至得等上18小時，更有不少醫院乾脆暫停救護車進入。洛縣 健康服務局長加利（Christina Ghaly）說，如果狀況持續下去，所有醫院都不願接收救護車，那救護車就根本無處可去了。

以洛杉磯縣立－南加大 醫學中心（Los Angeles County-USC Medical Center）為例，27日晚間就是臨界點。30名病患等著接受急救，卻連一張床都挪不出來，最後院方只好關閉大門12小時，不讓病患再湧進醫院。就連亟需密集輸氧的病患，有些也得等上18小時才能進到ICU。

杭廷頓公園社區醫院（Community Hospital of Huntington Park）前門28日開始禁止出入，於是東58街成為家屬臨時接待區。但後門幾乎每半小時就來一輛救護車，處置過程都差不多，病患送到後先量測體溫，然後因為病床不夠，所以只好先送到外面的野戰醫院或帳棚架設的急診室。

嘉甸那紀念醫院（Memorial Hospital of Gardena）的狀況同樣忙亂，28日收治人數已經達到140% ，因此只能喊停，要求救護車之後四小時都別再送病患來，以便院方清理出足夠的供氧與急救設備。洛杉磯縣的醫院上周末都面臨同樣困境，本來的病患人數已經夠多，還得面臨聖誕假期的可能病患。醫院執行長麥考夫（Kevan Metcalfe）說，簡直是場災難，病患跟潮水一般湧來。

麥考夫還說，正因為新冠病患需要的氧氣量是一般人的三倍，因此原本足夠一周的量現在只能用三天，但是存量不斷降低的同時，需要輸氧的病患卻持續增加，「如果醫院一丁點氧氣都不剩了，那就是個天大的麻煩」。而且，當呼吸器不夠時，只能靠人工按壓供氧袋，問題是一次有40到50個病人需要供氧，「那來的那麼多人手？」

因此，許多醫院被迫採取「配給照護」（rationing care）的方法。一面要求狀況不那麼嚴重的患者返家，一面要求不那麼危急的病人改到門診就醫。凱瑟醫療集團更乾脆要求旗下醫院全面暫停非急迫性手術。而狀況更糟的醫院，他們的配給照護可能聽起來就有點殘忍了，也就是視現有人力與器材，能救的就先救。

Martin Luther King Jr. Community Hospital就是其中之一，該院131床卻收治了215個病患，執行長Elaine Batchlor說，他們已經到了臨界點，如果情況再繼續惡化，他們就非得忍痛採取最糟的配給照護法。巴沙迪那市的Huntington Hospital同樣已經在告知書上載明，他們必要時會採取配給照護。