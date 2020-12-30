我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

洛縣ICU爆滿 被迫停收救護車

編譯組／綜合報導 

洛杉磯縣的加護病房(ICU)病床已經超額收治達16天，部分醫院甚至達到140%收治率，而部分醫院因為忙不過來，亟需輸氧的重症病患，甚至得等上18小時，更有不少醫院乾脆暫停救護車進入。洛縣健康服務局長加利（Christina Ghaly）說，如果狀況持續下去，所有醫院都不願接收救護車，那救護車就根本無處可去了。 

以洛杉磯縣立－南加大醫學中心（Los Angeles County-USC Medical Center）為例，27日晚間就是臨界點。30名病患等著接受急救，卻連一張床都挪不出來，最後院方只好關閉大門12小時，不讓病患再湧進醫院。就連亟需密集輸氧的病患，有些也得等上18小時才能進到ICU。 

杭廷頓公園社區醫院（Community Hospital of Huntington Park）前門28日開始禁止出入，於是東58街成為家屬臨時接待區。但後門幾乎每半小時就來一輛救護車，處置過程都差不多，病患送到後先量測體溫，然後因為病床不夠，所以只好先送到外面的野戰醫院或帳棚架設的急診室。 

嘉甸那紀念醫院（Memorial Hospital of Gardena）的狀況同樣忙亂，28日收治人數已經達到140% ，因此只能喊停，要求救護車之後四小時都別再送病患來，以便院方清理出足夠的供氧與急救設備。洛杉磯縣的醫院上周末都面臨同樣困境，本來的病患人數已經夠多，還得面臨聖誕假期的可能病患。醫院執行長麥考夫（Kevan Metcalfe）說，簡直是場災難，病患跟潮水一般湧來。 

麥考夫還說，正因為新冠病患需要的氧氣量是一般人的三倍，因此原本足夠一周的量現在只能用三天，但是存量不斷降低的同時，需要輸氧的病患卻持續增加，「如果醫院一丁點氧氣都不剩了，那就是個天大的麻煩」。而且，當呼吸器不夠時，只能靠人工按壓供氧袋，問題是一次有40到50個病人需要供氧，「那來的那麼多人手？」 

因此，許多醫院被迫採取「配給照護」（rationing care）的方法。一面要求狀況不那麼嚴重的患者返家，一面要求不那麼危急的病人改到門診就醫。凱瑟醫療集團更乾脆要求旗下醫院全面暫停非急迫性手術。而狀況更糟的醫院，他們的配給照護可能聽起來就有點殘忍了，也就是視現有人力與器材，能救的就先救。 

Martin Luther King Jr. Community Hospital就是其中之一，該院131床卻收治了215個病患，執行長Elaine Batchlor說，他們已經到了臨界點，如果情況再繼續惡化，他們就非得忍痛採取最糟的配給照護法。巴沙迪那市的Huntington Hospital同樣已經在告知書上載明，他們必要時會採取配給照護。  

洛杉磯 南加大 洛縣

上一則

加州耆老照護機構 開始打疫苗

下一則

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

延伸閱讀

世說新聞／直擊南加醫院 ICU滿載 屍體多到無處存

世說新聞／直擊南加醫院 ICU滿載 屍體多到無處存
南加橙縣疫情每日破紀錄 但官員表示跡象顯示趨平穩？

南加橙縣疫情每日破紀錄 但官員表示跡象顯示趨平穩？
12月29日世界晚報 南加州區域居家避疫令延長執行

12月29日世界晚報 南加州區域居家避疫令延長執行
洛杉磯一婦女進CVS拒戴口罩與人爭吵惹民憤

洛杉磯一婦女進CVS拒戴口罩與人爭吵惹民憤
南加州「區域居家避疫令」延長執行

南加州「區域居家避疫令」延長執行
聖他克拉拉縣新冠病患 西語裔占52％

聖他克拉拉縣新冠病患 西語裔占52％

熱門新聞

華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

2020-12-24 02:17
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05
副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院