新紓困案 薪資貸款PPP細節多

川普總統27日晚終於簽署了規模9000億元的疫情經濟紓困法案。(美聯社)

第二波經濟紓困計畫幾經波折後，川普總統27日晚終於簽署9000億元紓困法案。會計師解讀，這次簽署的版本和上周國會表決通過的基本無變化，但其中有關「薪資保護貸款計畫」(PPP）還有更多細節，需等待聯邦小企業管理署(SBA)公布進一步指南。

會計師施啟祥表示，川普簽署的版本和之前國會表決通過的版本，在影響到大眾的部分沒有什麼變化。包括PPP和每人紓困金 600元都沒有變。雖然華府對是否將紓困金提高至每人2000元爭論不休，且眾議院已經通過，就等參議院同意，但他認為概率不大。

不過他表示，市面上很多人已經在廣告可以申請PPP，但具體操作其實要看SBA公布的指南（guideline），就算去銀行問也是不知道，很多細節每天都在改。不過想要申請的小企業主，倒是可以先做準備，「有多少先做多少」，比如證明收入額較去年減少25%等文件，可以收集起來。

會計師張青也說，法案的原始版本，只是提到幾類企業可以申請PPP，卻沒有很清楚地講到沒有申請第一輪PPP的企業，是否也可以申請第二輪，這方面可能需要SBA來澄清。

法案中有列出對申請企業的一些要求，包括擁有不超過300名雇員；已經用盡或即將用盡第一筆PPP貸款；證實其2020年第一、第二，或第三季度的總收入，相較2019年同季度降低了至少25%， 2019年未營業的企業需提供適用的時間表；2021年1月1日或之後提供的申請，可使用2020年第四季度的總收入。此外還列出不合格的條件，其中包括參與政治遊說活動的實體，或是和中國實體相關聯的實體等，以及其它限制。

張青表示，雖然法案中沒有說，而基於美國註冊會計師協會（American Institute of CPAs）的官方刊物「Journal of Accountancy」上的描述，也沒有特別清楚指出，是否僅限於第一輪申請過的商家。但他認為，第一輪沒有申請，且也符合300人以下以及收入降低25%等一系列前述要求的，推測應該也是可以申請第二輪。

在人人關心的紓困支票 方面，張青表示簽署法案和國會版本也無變化，若是因為税表上有其他家庭成員有個人報稅 識別號碼（ITIN號），而沒有拿到第一張支票的民眾，明年報稅時會補上。這次就不會有ITIN號的問題，只要是有社安號的家庭成員都可以拿到。但若家裡成年人都無社安號，只有孩子有，那就無法拿到。

施啟祥表示，國稅局顯示還有2%的民眾，因種種原因還沒有拿到第一張1200元支票。建議沒有拿到支票且覺得符合規定的民眾，盡量在今年找出沒有拿到的原因。比如他就有客戶是因為入籍時改了名字，報稅時名字不同而造成。總之找出原因後，在明年報稅季開始之前解決掉，避免趕上國稅人員繁忙，這樣錢可以拿得快一點。

他也指出系統漏洞，一些民眾因為2019年收入比2018年高，但領取紓困支票時希望能以2018的收入為準，以便多領錢，於是2019年的稅遲遲不報，甚至拖到現在，等著領600元。