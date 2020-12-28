年底假期將至 洛杉磯機場備戰旅客人潮

洛杉磯時報報導，本周預計將有成千上萬旅客進出洛杉磯國際機場 (LAX)，陸續返回南加 州。面對洛縣新冠肺炎病例激增，公共衛生官員呼籲民眾留在家中，避免與家人和朋友在外聚會。

南加州汽車俱樂部（AAA）預測，12月23日至1月3日年底假期期間，將有570萬南加人出沒，其中絕大多數人選擇開車出遊。這段期間，預計只有35萬5000名南加人搭機旅行，與去年相比下降54％。

今年全球疫情 大流行，大大減少航空旅遊人數。疫情初期，與去年同期相比，機場數量下跌96%，但至感恩節前後，旅客人數又增加，聖誕節亦然。

根據聯邦運輸安全管理局(TSA），感恩節後的周日（一年中最繁忙的旅行之一），機場對117萬6000人次進行通關檢查，平安夜前，有119萬1000人次，預計許多人將從本周日（1月3日）陸續返回南加州。

在洛杉磯國際機場，疫情期間最繁忙的時候為11月20日，當時TSA共對4萬4000名旅客進行通關檢驗。12月23日有4萬3000人次。官員們預計本周日將出現類似旅客人次，許多人在聖誕節後返家。

機場發言人Stephanie Sampson表示，疫情和最後一刻取消等因素，很難預測疫情期間的出遊量。

汽車俱樂部也於本月初預估，隨著聖誕節和新年期間疫情加劇，部分旅客將在最後一刻取消出遊計畫。

從其他州或國家抵達洛杉磯國際機場的旅客，需自我隔離十天，監測本身是否出現症狀。相關單位呼籲民眾謹可能待在家裡，食物雜貨可利用外送，以免出沒社區增加病毒傳播。

儘管如此，仍有大量民眾在感恩節與家人朋友聚會，致使病例激增，醫院加護病床一位難求。