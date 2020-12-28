聖蓋博療養院：疫情獲控 內有歡聲笑語

Live Oak Rehabilitation Center療養院，位於聖蓋博市Live Oak街。（記者張宏／攝影）

新冠疫情 在洛杉磯縣肆虐，確診和死亡人數與日俱增，聖蓋博 谷的療養院 未能倖免，並是重災區。根據洛杉磯縣公共衛生局官網26日最新數據顯示，聖蓋博市（San Gabriel City）療養院「Live Oak Rehabilitation Center」截至27日，員工確診總數是54人，住戶確診數75人，死亡人數27人。不過本報記者27日走訪該療養院，裡面不時傳出歡聲笑語，有關人員指出，疫情目前已獲控制。

該療養院位於聖蓋博Live Oak街上，洛縣官網公布的數字是自疫情爆發以來的情況。而該數字和一個多月前本報報導的數字相比，即截至11月19日，根據洛縣公衛局官網，有63名住戶確診，26名員工確診，截至12月27日住戶確診增加12人，員工確診增加28人。

該療養院27日大門緊閉，不過從裡面不時傳出歡聲笑語。據值班護士表示，現在療養院依然不允許外人進入和家屬探視，如家屬想見老人，可由工作人員安排視訊。從11月迄今，療養院疫情已基本得到控制，洛縣衛生局也每日致電關注情況。但礙於社區傳播嚴重，所以員工感染人數有所增加。目前他們還沒有安排打疫苗，不過相信很快就能安排接種疫苗。

因為27日是周日，該療養院沒有負責人的正式回覆。不過這家療養院11月中旬接受本報採訪時表示，該院當時面臨疫情爆發困境，正積極配合政府機關強化防疫工作。療養院內住的病人大多為高危的長者，受到衛生局特別關注。洛縣療養院的員工及居住者，每周需有10%的人員接受新冠檢測一次。療養院出現疫情爆發，等同體現社區傳染現況。

聖蓋博市議員廖欽和表示，他不清楚這家療養院是否有華人住在裡面。他倒是常去其他的療養院，目前都控制的較好。通常療養院傳染基本都是外人帶病毒進去的，他提醒華裔要特別小心謹慎，建議佩戴KN95口罩，如普通醫用口罩則可戴兩層。

廖欽和說，聖蓋博市迄今為止已有千人確診，且因疫情死亡至少100人，目前聖蓋博的醫院和消防局、警察局工作人員都開始打疫苗。鼓勵大家如果排到就盡快打疫苗，雖有副作用但較小，疫情最後要靠大家打疫苗才能實現全民免疫。