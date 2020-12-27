疫情愈來愈糟 醫院為節後備戰

有鑑於感恩節後，南加州 新冠肺炎疫情大增，加州衛生官員正在為聖誕節 、除夕及元旦聚會，可能帶來的新一波疫情做準備。儘管還需要幾周時間才能確定這波疫情的程度。

洛杉磯 時報報導，感恩節民眾群聚後，南加州醫院系統瀕臨崩潰邊緣，加護病房幾乎沒有可用床位，氧氣等設備物資嚴重不足，患者等待治療的時間拉長，死亡人數更創新高。儘管專家、衛生官員呼籲民眾避免在聖誕節時聚會，然而近日洛杉磯國際機場旅客激增，普遍認為這是一個不好的訊號。

洛杉磯縣一名醫師說，「情況愈來愈糟糕，我們甚至還沒達到聖誕節或新年的高峰。因為醫院系統不堪重負，死亡人數將更多。」

華盛頓大學流行病學家Ali Mokdad說，加州病例，很大程度是因室內聚會所引起。

許多人聚會慶祝的行為可能帶來危機，而無症狀年輕人，會令年長、身體相對脆弱的年長者暴露於危機中。「尤其聚會的都是親朋好友，您可能摘下口罩，放鬆警惕。」

下一波重大考驗，將是除夕與元旦。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）先前指出，擁擠的購物中心也是危機之一。根據該州區域性居家避疫（Stay-at-home）指南，購物中心室內客容量不應超過20%，但很明顯，大家並未遵守。

「購物中心人擠人的情況，是完全不可接受的，檢查人員將不得不認真對待。」

然而，官員最擔心的還是醫院情況。一名知情者告訴洛杉磯時報，「洛縣部分醫院的氧氣供應嚴重不足。」

氧氣對治療新冠肺炎重症患者至關重要，目前醫院需要的氧氣設備是過去的十倍。消息人士稱，醫院在獲取額外氧氣設備前，儲存量已低至危險程度，醫院也缺少其他關鍵用品，如將氧氣帶入肺部的特殊管線等。

與此同時，洛縣科學家也著手進行病毒樣本研究，確定是否有英國傳播的變種病毒感染。