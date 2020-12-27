洛縣兩日確診近3萬 新增142死

洛縣兩日確診近3萬。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局26日發表新聞稿，25、26日兩天新增新冠肺炎 確診病例近3萬。

根據26日數據，在聖誕節和26日兩天新增新冠肺炎確診病例2萬9464例，包括25日的1萬3185例和26日的1萬5538例。新增死亡病例142例，其中25日新增131例。

洛縣 此前因停電導致25日病例數據未能即時公布。而26日的死亡病例也比實際數字低，因為停電導致的技術問題以及聖誕節假日未能上報所有數字。

目前洛縣累積病例達70萬6448人，累積死亡病例達9438人。目前有6770人因新冠肺炎住院，其中有20%為ICU病患。目前的新冠死亡人數中，91%有基礎疾病。

衛生局呼籲民眾嚴格遵守防疫規定，減少病毒傳播途徑，包括不與其他家庭聚會，正確戴口罩，保持社交距離，除非必要不離家外出。不要進行任何非必要旅行，如有症狀或新冠病毒檢測 呈陽性，要立刻自我隔離。

洛縣公共衛生局局長費若表示，「擁擠的醫院是現實最悲傷的證明。為了尊重醫護人員以及家人和朋友的安全，請延後出行計畫，只與同住的人相聚。這些行動可以拯救生命。」

目前洛縣一家本地實驗室正在對新冠病毒進行基因排序檢測，看是否有變異病毒加速了疫情的擴散，但需要一周才會出結果。