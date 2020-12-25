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坐公車不戴口罩 非裔女與華裔長者起衝突

記者鄭敖天／洛杉磯報導
非裔女子正在作勢搶走華人長者的口罩。（U視頻截圖）
非裔女子正在作勢搶走華人長者的口罩。（U視頻截圖）

自新冠疫情爆發以來，隔三差五的居家避疫令和疫情導致的經濟衰退讓許多人變得「火氣大盛」。22日在洛杉磯縣的J線公交車上，一名華裔長者因為和一名未戴口罩非裔女子發生衝突，爭吵近半小時直至動手，令同車的其他乘客無可奈何。

在現場目睹整個事件的唐女士（化名）告訴記者，J線是當地許多居民下班回家常坐的公車。出於防疫目的，絕大多數乘客都會主動佩戴口罩。非裔女子先於華人長者上車，眾人見她未戴口罩便紛紛避讓。後來華人長者上車後，見非裔女子未帶口罩便上前指責，非裔女子不服，反而對華人長者破口大罵。

唐女士告訴記者，整場衝突持續了近半個小時，其間非裔女子咄咄逼人，大罵長者是對他人不敬的「蠢人」，還一度作勢要搶走長者的口罩，導致兩人肢體碰撞。但是，華裔長者也不示弱，屢屢以言語回擊，導致非裔女子更加惱火，弄得全車雞飛狗跳。其間有乘客向司機求助，希望他能控制局面。但司機聳聳肩表示無能為力。整場衝突，直到非裔女子到站下車才算告一段落。

對於這起事件，唐女士表示，雖然非裔女子不戴口罩是有問題，但她覺得在公共場合實在不用主動指責，引起爭端。況且在對話中能得知，該非裔女子剛從精神科醫院出來，想必身患疾病。對於此類患者，長者何苦與其衝突，自己找個遠距離的後排座位坐下便是。

自疫情爆發以來，社會上因為戴口罩發生的衝突屢見不鮮，也是疫情對人們日常生活的衝擊，小小口罩承載著人們在新冠疫情中積累的不滿和煩悶。如果能從理解對方困難的角度出發退讓一步，或許是一種更好的生活態度。

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