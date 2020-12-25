洛縣染疫死亡數 連2天破紀錄

根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）數據，洛縣 12月24日新增新冠確診病人1萬3678人，新增新冠死亡病人148。新增新冠死亡數字連續第二天打破紀錄。加州 自疫情 爆發以來的新冠確診病例數，也突破200萬。

隨聖誕節來臨，洛縣醫院開始進入臨戰狀態。在許多醫院，只有病情最嚴重的病人才能進入急診室治療。目前洛縣因新冠住院病人已達6499人，並不斷增加。洛縣衛生官員重申，洛縣醫院已經瀕臨崩潰。

洛縣傳染病控制專家巴爾特（Sharon Balter）表示，洛縣醫院已經開始調整人員和資源配置，以面對不斷上升的住院病人數。她呼籲所有醫療界人士共同努力控制疫情惡化，減輕醫療系統的壓力。巴爾特同時建議醫生與正處於病痛下的病人溝通，並通知他們何時才應當撥打911或當地的急診電話。目前不斷惡化的新冠疫情也逐漸開始影響其他病人的醫療狀況。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣正處於疫情嚴重惡化階段。如果在聖誕假期出現的傳播事件達到感恩節假期的一半，那麼洛縣就可能出現嚴重危機。在過去一周裡，洛縣平均每天新增1萬3970名新冠確診病人，較兩週前增加近60%。而洛縣一周內日均死亡人數也達到85人，是11月初的八倍。

洛縣健康服務局局長加利（Dr. Christina Ghaly）表示，如果目前疫情惡化趨勢繼續，那麼到1月末洛縣將有超過7000人因新冠去世。週二洛縣96%的醫院由於人滿為患，不得不要求救護車將病人送到更遠的醫院去，而在平常這一比率僅為33%。