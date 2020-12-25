我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

洛縣染疫死亡數 連2天破紀錄

記者鄭敖天/洛杉磯報導

根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）數據，洛縣12月24日新增新冠確診病人1萬3678人，新增新冠死亡病人148。新增新冠死亡數字連續第二天打破紀錄。加州疫情爆發以來的新冠確診病例數，也突破200萬。

隨聖誕節來臨，洛縣醫院開始進入臨戰狀態。在許多醫院，只有病情最嚴重的病人才能進入急診室治療。目前洛縣因新冠住院病人已達6499人，並不斷增加。洛縣衛生官員重申，洛縣醫院已經瀕臨崩潰。

洛縣傳染病控制專家巴爾特（Sharon Balter）表示，洛縣醫院已經開始調整人員和資源配置，以面對不斷上升的住院病人數。她呼籲所有醫療界人士共同努力控制疫情惡化，減輕醫療系統的壓力。巴爾特同時建議醫生與正處於病痛下的病人溝通，並通知他們何時才應當撥打911或當地的急診電話。目前不斷惡化的新冠疫情也逐漸開始影響其他病人的醫療狀況。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣正處於疫情嚴重惡化階段。如果在聖誕假期出現的傳播事件達到感恩節假期的一半，那麼洛縣就可能出現嚴重危機。在過去一周裡，洛縣平均每天新增1萬3970名新冠確診病人，較兩週前增加近60%。而洛縣一周內日均死亡人數也達到85人，是11月初的八倍。

洛縣健康服務局局長加利（Dr. Christina Ghaly）表示，如果目前疫情惡化趨勢繼續，那麼到1月末洛縣將有超過7000人因新冠去世。週二洛縣96%的醫院由於人滿為患，不得不要求救護車將病人送到更遠的醫院去，而在平常這一比率僅為33%。

洛縣 疫情 加州

上一則

南加華人區療養院爆發疫情 兩死 員工和住戶共91人確診

下一則

高帝本田聖誕節特價車 網購也OK

延伸閱讀

布蘭妮男友確診稱1天就康復 「犯罪心理」男星也染疫

布蘭妮男友確診稱1天就康復 「犯罪心理」男星也染疫
南加洛縣新冠死亡人數連續兩天破紀錄 醫院臨戰狀態

南加洛縣新冠死亡人數連續兩天破紀錄 醫院臨戰狀態
舉辦募款餐會80人參加 日本前IT大臣染疫

舉辦募款餐會80人參加 日本前IT大臣染疫
紐約上州養老院爆群聚式感染 至少17人死亡

紐約上州養老院爆群聚式感染 至少17人死亡

法國批准輝瑞疫苗 總統馬克宏七天後可結束自我隔離

法國批准輝瑞疫苗 總統馬克宏七天後可結束自我隔離
消防局急救員 開始接種新冠疫苗

消防局急救員 開始接種新冠疫苗

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用