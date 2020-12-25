療養院防疫急 衛局派員指導

療養院 和長期照看護理機構爆發疫情 令民眾擔憂，除了住戶，還有不少工作人員感染病毒。在接種疫苗之前，如何應對疫情高峰，洛杉磯縣公共衛生局表示他們派專員前往這些機構，為工作人員提出指導和衛生指令。

根據洛縣 公衛局公布的最新數據顯示，共有591家療養院、長期護理機構發生新冠疫情，包括6350名工作人員，1萬2405名住戶確診，以及556人死亡。

洛縣公衛局公關表示，所有爆發疫情的療養院和長期照看護理機構都會得到幫助，衛生局會根據其需求水平提供不同程度的支持。衛生局有專員通過親自訪問這些設施，指導並提供幫助，包括預防感染病毒以及設施需要採取的措施以控制疫情，譬如需要張貼的標誌；保持身體疏遠和家具擺放位置。針對消毒衛生工作，還有專門的指導方法、清潔頻率及使用哪些消毒物品。

許多設施也發生工作人員確診情況，對此衛生局的專員也會對他們培訓，譬如指導工作人員如何穿上和脫下個人防護設備的正確方法，以及在哪種情況下使用哪種個人防護設備。針對設施內負責洗衣人員培訓，指導他們如何處理新冠肺炎確診居民的物品；個人防護設備和清潔劑及用品的數量和位置；正確放置消毒濕巾和抗菌洗手液。另外州政府的衛生指導專家也會根據各個機構疫情嚴重程度，對他們提出指導建議。