我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

洛縣日增確診、死亡數破紀錄 官員：最艱難時刻還未到

記者鄭敖天／洛杉磯報導

根據洛縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）公布的數據，洛縣12月23日共新增新冠確診1萬6525例，死者145人，再創疫情爆發以來的新紀錄。儘管洛縣疫情已經連續多周出現惡化，洛縣健康服務局主任加利(Christina Ghaly)依然表示，根據健康服務局的疫情數據模型，洛縣疫情最嚴重的時刻還未到來。

加利在記者會上表示，目前洛縣正出現前所未有的新冠死亡人數。而目前的新冠疫情數據模型預測，疫情最嚴重的時刻還在後面。目前洛縣醫院面對的情況正日趨嚴峻，大量新增的新冠病人不但使醫療系統在診治新冠病人上不堪重負，也影響醫院診治其他病人的能力。目前洛縣共有6155名新冠住院病人，其中約20%在重症監護室治療。

聖誕節和新年假期到來，洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）再次提醒，居民避免外出旅行和舉行大型聚會。儘管費若已多次警告，選擇在聖誕節出行的人依然不在少數。費若鼓勵那些在聖誕節出州旅行的人，在回到加州後至少自我隔離十天。

同時，洛縣政府在推特提醒居民，在聖誕節和新年假期期間，洛縣的所有新冠檢測點將按新時間表運行，若希望了解具體時間表的居民，可登陸https://covid19.lacounty.gov/testing/查詢。

衛生部門聯合聲明

【聖塔安那市訊】包括橙縣衛生局在內的十個南加州衛生部門，23日發表聯合聲明，呼籲民眾在聖誕假期前後儘量留在家裡，為了減少新冠病毒傳播，應避免與親友團聚的傳統作法。

十個衛生部門在聯合緊急聲明指出，超過一半以上的新冠肺炎是由無症狀者傳播，目前南加州受新冠病毒感染、死亡及住院人數，都打破疫情爆發以來的紀錄，各地醫院的急救病房床位均瀕臨不足以應付需求的臨界點。雖然疫苖給大家帶來希望，但是此時此刻更需要居民們共體時艱，避免親友團聚慶祝聖誕的大型集會。

發表聯合聲明的還包括洛杉磯縣、聖地牙哥縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣、帝王縣、范杜拉縣、聖塔芭芭拉縣等地的公共衛生部門。

根據橙縣衛生部門最新統計，橙縣23日共有1854人因感染新冠病毒住院，占全部醫院住院病患的44%，在ICU的住院病患中，有52%為新冠肺炎患者。目前橙縣僅有159張ICU病床可供使用。

洛縣 疫情 聖誕節

上一則

華人看川普提高紓困金 是善心?還是搗亂？

下一則

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

延伸閱讀

罕見！南加十縣衛生部門聯合聲明：避免親友團聚

罕見！南加十縣衛生部門聯合聲明：避免親友團聚
南加ICU滿載 為何不再請醫療船 州長這麼說

南加ICU滿載 為何不再請醫療船 州長這麼說
回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了

回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了
聖誕節奇蹟！躲教堂843天避遣返 無證移民家庭獲自由

聖誕節奇蹟！躲教堂843天避遣返 無證移民家庭獲自由
橙縣華裔參政先驅 余顯利93歲病逝

橙縣華裔參政先驅 余顯利93歲病逝
白色聖誕泡湯 大華府平安夜有雨

白色聖誕泡湯 大華府平安夜有雨

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報