洛縣日增確診、死亡數破紀錄 官員：最艱難時刻還未到

根據洛縣 公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）公布的數據，洛縣12月23日共新增新冠確診1萬6525例，死者145人，再創疫情 爆發以來的新紀錄。儘管洛縣疫情已經連續多周出現惡化，洛縣健康服務局主任加利(Christina Ghaly)依然表示，根據健康服務局的疫情數據模型，洛縣疫情最嚴重的時刻還未到來。

加利在記者會上表示，目前洛縣正出現前所未有的新冠死亡人數。而目前的新冠疫情數據模型預測，疫情最嚴重的時刻還在後面。目前洛縣醫院面對的情況正日趨嚴峻，大量新增的新冠病人不但使醫療系統在診治新冠病人上不堪重負，也影響醫院診治其他病人的能力。目前洛縣共有6155名新冠住院病人，其中約20%在重症監護室治療。

隨聖誕節 和新年假期到來，洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）再次提醒，居民避免外出旅行和舉行大型聚會。儘管費若已多次警告，選擇在聖誕節出行的人依然不在少數。費若鼓勵那些在聖誕節出州旅行的人，在回到加州後至少自我隔離十天。

同時，洛縣政府在推特提醒居民，在聖誕節和新年假期期間，洛縣的所有新冠檢測點將按新時間表運行，若希望了解具體時間表的居民，可登陸https://covid19.lacounty.gov/testing/查詢。

衛生部門聯合聲明

【聖塔安那市訊】包括橙縣衛生局在內的十個南加州衛生部門，23日發表聯合聲明，呼籲民眾在聖誕假期前後儘量留在家裡，為了減少新冠病毒傳播，應避免與親友團聚的傳統作法。

十個衛生部門在聯合緊急聲明指出，超過一半以上的新冠肺炎是由無症狀者傳播，目前南加州受新冠病毒感染、死亡及住院人數，都打破疫情爆發以來的紀錄，各地醫院的急救病房床位均瀕臨不足以應付需求的臨界點。雖然疫苖給大家帶來希望，但是此時此刻更需要居民們共體時艱，避免親友團聚慶祝聖誕的大型集會。

發表聯合聲明的還包括洛杉磯縣、聖地牙哥縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣、帝王縣、范杜拉縣、聖塔芭芭拉縣等地的公共衛生部門。

根據橙縣衛生部門最新統計，橙縣23日共有1854人因感染新冠病毒住院，占全部醫院住院病患的44%，在ICU的住院病患中，有52%為新冠肺炎患者。目前橙縣僅有159張ICU病床可供使用。