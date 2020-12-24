人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

儘管加州實施居家令，洛杉磯縣更禁止室外供餐、要求店家歇業，但購物中心卻仍然人潮洶湧。它們的室內營業雖然受限於顧客不得超過最大留容人數的20%，但是販賣書籍、電視與牛仔服的店家仍然人來人往，商場的室外販售更是幾乎不受限制。洛杉磯時報統計，過去四周內發生的集體新冠感染，絕大多數都來自購物中心，南加多個購物中心、百貨連鎖店員工中鏢。

洛縣 健康服務局長加利（Christina Ghaly）指出，購物中心人滿為患的場面讓她十分憂心。她說，如果大家還是為了要買禮物而出門購物，那麼就是顯然忽略了疫情 到底有多糟，「雖然看起來無害，但是出門購物其實是很危險的」。但是洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）卻表示，因為零售業者都已經遵守了20%留容量的規定，因此除了要顧客別出門外，縣府實在沒辦法進一步限制店家了。

洛杉磯加大 （UCLA）的傳染病學者沙菲爾（Shira Shafir）描述，對於疫情有太多的訊息是，「喔，因為某家店不安全，所以它們不能再營業」，那麼人們很自然地就會推論，「因為這家店還能開門做生意，所以他們肯定是安全的」。但事實是，就算以南加常見的半露天銷售方式，都不見得安全，因為店員多數時間都待在店內。

洛杉磯市北嶺Northridge Fashion Center的J.C. Penney百貨公司，最近有12名員工確診，麗浪多灘的South Bay Galleria裡面的Kohl's百貨也有十人染疫，West Hollywood Gateway的Best Buy更因為24人染病被迫歇業六天。布班克市Burbank Town Center的鞋店Vans，格蘭岱市Glendale Galleria的Zara，與蒙地貝婁市Montebello Town Center的Forever 21服裝店同樣傳出疫情。

洛市Beverly Center的Apple Store，布班克市Burbank Empire Center的Michaels，Los Cerritos Center的Amazon Books與Nordstrom都在本月傳出感染。洛縣的Target分店，有半數集體感染是在12月發生的。Costco的五家分店、135名員工在過去兩周內確診。不過相關店家都向洛時強調，店內一切按照防疫規定，員工是在外面感染的。

8月底開始，洛縣防疫檢查人員就開始對嚴重違規的店家開罰，商業市的城堡暢貨中心（Citadel Outlets）11月以來已經收到四張罰單。城堡的總經理David Blagg表示，他們已經認真聽取官員建議，並設置標示提醒顧客不要飲食，並加寬人行道、排隊空間，也取消現場活動。

57歲的賀南德茲（Paola Hernández）因為網上根本找不到想買的聖誕禮物，因此只好帶著女兒從艾爾蒙地殺到城堡暢貨中心。但她卻說到商場購物的感覺讓她很不舒服，室外不但人擠人，還有人不顧單向通行的標示，兩名少女還不顧禁令公然吃起冰淇淋。

更誇張的是，就算明明寫著長椅僅供兩人入坐，但第三個人卻大剌剌地在她身旁坐下。賀南德茲說她覺得很害怕，因為病毒明明就會在空氣中傳播，但是大家都不守規定，「問題很大」。洛時記者採訪所見，才剛出現三名員工確診的Calvin Klein分店，室內雖然較為寬敞，員工也都定期清潔雙手，但室外幾乎鬧翻了天，排滿了等著進店的人龍。