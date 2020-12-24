我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

編譯組／綜合報導 
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

儘管加州實施居家令，洛杉磯縣更禁止室外供餐、要求店家歇業，但購物中心卻仍然人潮洶湧。它們的室內營業雖然受限於顧客不得超過最大留容人數的20%，但是販賣書籍、電視與牛仔服的店家仍然人來人往，商場的室外販售更是幾乎不受限制。洛杉磯時報統計，過去四周內發生的集體新冠感染，絕大多數都來自購物中心，南加多個購物中心、百貨連鎖店員工中鏢。 

洛縣健康服務局長加利（Christina Ghaly）指出，購物中心人滿為患的場面讓她十分憂心。她說，如果大家還是為了要買禮物而出門購物，那麼就是顯然忽略了疫情到底有多糟，「雖然看起來無害，但是出門購物其實是很危險的」。但是洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）卻表示，因為零售業者都已經遵守了20%留容量的規定，因此除了要顧客別出門外，縣府實在沒辦法進一步限制店家了。

洛杉磯加大（UCLA）的傳染病學者沙菲爾（Shira Shafir）描述，對於疫情有太多的訊息是，「喔，因為某家店不安全，所以它們不能再營業」，那麼人們很自然地就會推論，「因為這家店還能開門做生意，所以他們肯定是安全的」。但事實是，就算以南加常見的半露天銷售方式，都不見得安全，因為店員多數時間都待在店內。 

洛杉磯市北嶺Northridge Fashion Center的J.C. Penney百貨公司，最近有12名員工確診，麗浪多灘的South Bay Galleria裡面的Kohl's百貨也有十人染疫，West Hollywood Gateway的Best Buy更因為24人染病被迫歇業六天。布班克市Burbank Town Center的鞋店Vans，格蘭岱市Glendale Galleria的Zara，與蒙地貝婁市Montebello Town Center的Forever 21服裝店同樣傳出疫情。 

洛市Beverly Center的Apple Store，布班克市Burbank Empire Center的Michaels，Los Cerritos Center的Amazon Books與Nordstrom都在本月傳出感染。洛縣的Target分店，有半數集體感染是在12月發生的。Costco的五家分店、135名員工在過去兩周內確診。不過相關店家都向洛時強調，店內一切按照防疫規定，員工是在外面感染的。 

8月底開始，洛縣防疫檢查人員就開始對嚴重違規的店家開罰，商業市的城堡暢貨中心（Citadel Outlets）11月以來已經收到四張罰單。城堡的總經理David Blagg表示，他們已經認真聽取官員建議，並設置標示提醒顧客不要飲食，並加寬人行道、排隊空間，也取消現場活動。 

57歲的賀南德茲（Paola Hernández）因為網上根本找不到想買的聖誕禮物，因此只好帶著女兒從艾爾蒙地殺到城堡暢貨中心。但她卻說到商場購物的感覺讓她很不舒服，室外不但人擠人，還有人不顧單向通行的標示，兩名少女還不顧禁令公然吃起冰淇淋。 

更誇張的是，就算明明寫著長椅僅供兩人入坐，但第三個人卻大剌剌地在她身旁坐下。賀南德茲說她覺得很害怕，因為病毒明明就會在空氣中傳播，但是大家都不守規定，「問題很大」。洛時記者採訪所見，才剛出現三名員工確診的Calvin Klein分店，室內雖然較為寬敞，員工也都定期清潔雙手，但室外幾乎鬧翻了天，排滿了等著進店的人龍。 

洛杉磯加大 洛縣 疫情

上一則

洛縣日增確診、死亡數破紀錄 官員：最艱難時刻還未到

延伸閱讀

疫情逼的！美資深勞工「提早退休」

疫情逼的！美資深勞工「提早退休」
疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半

疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半
疫情下有病不敢看 南加醫院強調有能力治病和防護

疫情下有病不敢看 南加醫院強調有能力治病和防護
美疾管中心：英國新變種病毒株可能已在美傳播

美疾管中心：英國新變種病毒株可能已在美傳播
紐籍機長傳染台女…台灣隔253天再爆本土病例

紐籍機長傳染台女…台灣隔253天再爆本土病例
南極洲爆至少36例確診！ 全球七大洲全淪陷

南極洲爆至少36例確診！ 全球七大洲全淪陷

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報