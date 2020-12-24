我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

麻木了嗎？ 華人：洛縣疫情糟 居民不當回事

記者啟鉻／洛杉磯報導
顧客在購物中心排隊，未保持社交距離。（記者啟鉻／攝影）
顧客在購物中心排隊，未保持社交距離。（記者啟鉻／攝影）

加州新冠感染者達198萬餘例，死亡逾2萬人。然而這些數字並未令疫情重災區的居民改變以往的生活習慣，包括華人最多的洛杉磯縣，整體感染者至今已逾64萬，死亡逾9000。但民眾一樣趕著過聖誕節，各地商場和超市近來都是人頭攢動，以致儘管新冠疫苗上市帶來希望，但疫情持續惡化，究竟何時可到盡頭？受訪華人表示，雖然華人大多自愛防疫，但因老美文化和華人不同，答案恐怕令人失望。

中華民國僑務諮詢委員廖介民表示，美國人有句話，不自由毋寧死。他的白人鄰居，現在依舊在周末在住宅後院舉行派對，大聲說笑，不戴口罩，也沒有社交距離，完全不把居家避疫令當回事。這與美國居民生活傳統有關係，要改變很難。但他周邊的華人朋友尚未發現誰染疫，說明華人很遵守避疫規定。

華資餐飲業者丁瑞芬說，最近她認識的一位經營餐館的友人，兩位中年女性員工染疫。深究其實過程很簡單，就是其中一名員工A，讓員工B接電話，隨後兩人又在同一個房間就餐。幾天後，員工A出現新冠病毒感染症狀，檢測確認呈陽性。員工B隨後也確診感染。而員工A會被感染，是因為先生在外被感染後，回家後傳染給太太A。

丁瑞芬說，被病毒感染都是在不經意間，稍有疏忽就有可能成為新冠病毒受害者。

丁瑞芬指出，疫情從年初開始，肆虐近一年，很多人都熬過來了。現在疫情卻愈加嚴重，敦促不能因為大意，就將先前避疫努力前功盡棄。強調避疫措施還是要堅持，勿要麻痺！每次到超市盡量多買一些，先消毒後再放進冰箱儲存，以便減少之後去超市的次數；少去人多的地方，即使去了，也要戴口罩，保持社交距離，勤消毒。

社區人士劉因全表示，即使有了疫苗，新冠病毒也會長期與人類共存，所以必須保持避疫措施。此外，要多鍛錬身體，提高免疫力。中藥也有抗病毒成分，效果也很好，不要否定傳統中藥抗病毒效果。

劉因全強調，對待疫情勿要麻痺大意，也不要有巨大精神壓力。要生活樂觀，注意預防，心態放鬆。人類生存幾萬年了，經歷過各種病毒襲擊。相信人類一定能戰勝新冠病毒。

另有不願透露姓名的華人說，仍有居民疏忽防疫措施，在購物中心購物時不注意社交距離；有的竟然不戴口罩，即使戴口罩，方式也不正確。同時有的照樣舉行家庭派對，置州府居家避疫令於不顧；甚至有的歌照唱、舞照跳。

難怪一些嚴格遵守避疫措施的居民不免憂心，這樣下去疫情何時能夠結束？看來即使有了疫苗，若不落實嚴格的避疫措施，病毒還會繼續在社區傳播。

華人 疫情 社交距離

上一則

罕見！南加十縣衛生部門聯合聲明：避免親友團聚

下一則

疫期怕看病？ 南加醫院強調安全

延伸閱讀

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗
美追加1億劑輝瑞疫苗 夠讓1億人接種2劑

美追加1億劑輝瑞疫苗 夠讓1億人接種2劑
疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半

疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半
消除大眾擔憂 州長艾伯特接種疫苗

消除大眾擔憂 州長艾伯特接種疫苗
新冠變種…BioNTech CEO：全民免疫難 各國得拚接種率

新冠變種…BioNTech CEO：全民免疫難 各國得拚接種率
「統計數字讓眼淚流乾了」染疫死亡攀升 民眾卻漸無感

「統計數字讓眼淚流乾了」染疫死亡攀升 民眾卻漸無感

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報