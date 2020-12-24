麻木了嗎？ 華人：洛縣疫情糟 居民不當回事

顧客在購物中心排隊，未保持社交距離。（記者啟鉻／攝影）

加州新冠感染者達198萬餘例，死亡逾2萬人。然而這些數字並未令疫情 重災區的居民改變以往的生活習慣，包括華人 最多的洛杉磯縣，整體感染者至今已逾64萬，死亡逾9000。但民眾一樣趕著過聖誕節，各地商場和超市近來都是人頭攢動，以致儘管新冠疫苗上市帶來希望，但疫情持續惡化，究竟何時可到盡頭？受訪華人表示，雖然華人大多自愛防疫，但因老美文化和華人不同，答案恐怕令人失望。

中華民國僑務諮詢委員廖介民表示，美國人有句話，不自由毋寧死。他的白人鄰居，現在依舊在周末在住宅後院舉行派對，大聲說笑，不戴口罩，也沒有社交距離 ，完全不把居家避疫令當回事。這與美國居民生活傳統有關係，要改變很難。但他周邊的華人朋友尚未發現誰染疫，說明華人很遵守避疫規定。

華資餐飲業者丁瑞芬說，最近她認識的一位經營餐館的友人，兩位中年女性員工染疫。深究其實過程很簡單，就是其中一名員工A，讓員工B接電話，隨後兩人又在同一個房間就餐。幾天後，員工A出現新冠病毒感染症狀，檢測確認呈陽性。員工B隨後也確診感染。而員工A會被感染，是因為先生在外被感染後，回家後傳染給太太A。

丁瑞芬說，被病毒感染都是在不經意間，稍有疏忽就有可能成為新冠病毒受害者。

丁瑞芬指出，疫情從年初開始，肆虐近一年，很多人都熬過來了。現在疫情卻愈加嚴重，敦促不能因為大意，就將先前避疫努力前功盡棄。強調避疫措施還是要堅持，勿要麻痺！每次到超市盡量多買一些，先消毒後再放進冰箱儲存，以便減少之後去超市的次數；少去人多的地方，即使去了，也要戴口罩，保持社交距離，勤消毒。

社區人士劉因全表示，即使有了疫苗，新冠病毒也會長期與人類共存，所以必須保持避疫措施。此外，要多鍛錬身體，提高免疫力。中藥也有抗病毒成分，效果也很好，不要否定傳統中藥抗病毒效果。

劉因全強調，對待疫情勿要麻痺大意，也不要有巨大精神壓力。要生活樂觀，注意預防，心態放鬆。人類生存幾萬年了，經歷過各種病毒襲擊。相信人類一定能戰勝新冠病毒。

另有不願透露姓名的華人說，仍有居民疏忽防疫措施，在購物中心購物時不注意社交距離；有的竟然不戴口罩，即使戴口罩，方式也不正確。同時有的照樣舉行家庭派對，置州府居家避疫令於不顧；甚至有的歌照唱、舞照跳。

難怪一些嚴格遵守避疫措施的居民不免憂心，這樣下去疫情何時能夠結束？看來即使有了疫苗，若不落實嚴格的避疫措施，病毒還會繼續在社區傳播。