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洛縣兩周新冠死千人 死亡總數破9000 官員憂心新變種

記者鄭敖天／洛杉磯報導

根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）公布的數據，12月22日洛縣共新增新冠確診1萬2954例，新增死亡88例。兩項數據均較21日明顯上升。在過去兩周裡，洛縣有超過1000人因感染新冠喪生，使洛縣新冠死亡總數突破9000人大關，同時洛縣衛生服務局主任加利（Mark Ghaly）也對歐洲出現的新冠病毒變種表示擔憂。

加利表示，在英國發現的新冠病毒變種，比之前所遇到的新冠病毒更加難以根除。相較原來的新冠病毒，歐洲新出現的新冠病毒變種，更容易侵入人體細胞，從而導致人們感染新冠病毒的風險大幅提高。好消息是，目前的研究成果顯示新冠病毒變種不會使現有的新冠疫苗效果減弱。

在住院病人上，洛縣目前共有5866名新冠住院患者，創疫情爆發以來的新紀錄。在新冠住院患者中，20%在重症監護室（ICU）接受治療。在過去兩周中，洛縣的新冠住院患者共增加2700人，導致洛縣內病床供給越發緊張。加利也表示，目前洛縣每日因新冠前往醫院的病人約為700人，約為流感病人的三倍。

加州大學社會經濟研究最近完成的一項研究顯示，有30%參與調查的洛縣居民，表示其在過去一周內造訪了一個朋友、親人或鄰居的家。另有30%參與調查的洛縣居民，表示其在家中接待了來訪的客人。根據該研究結果，有超過300萬洛縣居民沒能遵守洛縣居家避疫令的相關要求，從而使病毒傳播風險進一步增長。

根據洛縣公共衛生局數據，目前洛縣共有490家商戶正在接受新冠病毒調查，其中雜貨店和超市居多。包括Trader Joe's，Food 4 Less和Whole Food在內的多家知名超市連鎖店，都出現疫情爆發。因此民眾在前往超市時應做好自我防護，以防病毒趁虛而入。

洛縣 疫情 加州大學

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