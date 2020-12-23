新冠擋路 罹癌華婦回不了中國

席捲全球的新冠肺炎疫情 ，改變許多人的命運，也讓一名罹患乳癌的華人有家歸不得。

原訂3月底返回中國 的林玉媛（Yuyuan Lin，譯音）夫婦，因疫情被困在南加州 。幾個月前，林玉媛又被診斷出罹患乳癌第三期，獨生女羅怡（Luo Yi，譯音）數月來，在母親的移民身分與醫療上疲於奔命。她不知道母親的病是否能治好，返回中國後，有一天能否再來美與她和孫女共享天倫。

洛杉磯時報報導，今年初與丈夫羅成新（Cheng Xing Luo，譯音）抵南加州探望女兒與孫子。三個月以來，一家人到羚羊谷看盛開的罌粟花，享受天倫之樂。

原訂3月31日返回中國的三周前，林玉媛在左腋下發現一個腫塊，她承諾女兒返回中國後會去醫院檢查。然而，3月的爆發疫情，讓一切都變了。林玉媛夫婦被迫滯留在南加州，羅怡必須面臨父母身分問題、複雜的醫療系統，與加州史上最嚴重的山火。

羅怡在2016年到洛杉磯，展開離婚後的新生活。她通過其美國公民丈夫獲得綠卡，並可免付租房住在亞凱迪亞(Arcaida)市旁的山麓小城布瑞普萊（Bradbury）公婆擁有的住宅。

父母簽證早已過期，羅怡在7月支付540元，申請將其父母簽證延長至年底，他們仍在等待回應。根據政府簽證延期指南，像林玉媛夫妻這樣因困境失去身分者，恐被驅逐出境。

到了8月，林玉媛身上腫塊變大，且從身體內鼓出。羅怡趕緊帶母親去急診，8月20日檢查證實罹患浸潤性乳癌第三期，且已擴散到淋巴結。

洛杉磯中國總領事館告訴林玉媛，返美後需先隔離檢疫兩星期後，才能看醫師。但羅怡仍決心讓父母回家，經過反覆努力，她訂了9月2日從聖地牙哥飛往上海的航班。但航班在最後一刻被取消。

接下來的幾周，對羅家是場風暴。從事非營利青年指導計畫行銷工作的羅怡，母親罹癌後，不得不削減工作，申請失業補助金與糧食券。父母的退休金有些幫助，但隨即出現的醫療帳單令人咋舌。林玉媛是外國人，沒資格獲得經濟援助，希望之城（City of Hope）醫療中心告訴羅怡，治療費用恐達30萬美元。

羅怡隨即替母親承保一項保險，每月1700元，還讓母親服用維生素與補品，且帶母親去看中醫、改素食等。

命運的試煉似乎還沒結束。在林玉媛接受第一次化療的三天前，9月6日，住宅以北的森林被大火吞噬，一家人因山貓野火（Bobcat fire）撤離家園。一周後返家準備帶母親去化療時，因糟糕的空氣品質，醫院將化療行程推遲兩天。

「我幾乎崩潰，你們不了解我們每天面對著什麼，癌細胞不斷擴散，我們承受太多令人沮喪的心理壓力」，羅怡說。第二次化療後，羅怡接到醫師電話，「母親腫瘤縮小」的好消息。醫師告訴他，母親要積極治療，需更多化療、手術，然後放療。

然而到10月，四輪的化療，林玉媛已筋疲力竭，頭髮幾乎掉光，也無力進行日常散步。12月2日，林玉媛免疫系統下降，無法接受第五次化療。

羅怡的父母擔心回到中國後，「能再回美國探望唯一的女兒與孫子嗎？」羅怡只能珍惜現在與父母一起的美好時光。