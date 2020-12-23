我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

紐森任命維波 加州首位黑人州務卿

 編譯組／綜合報導 
72歲的加州眾議員維波，可望出任州務卿一職。（美聯社­）
72歲的加州眾議員維波，可望出任州務卿一職。（美聯社­）

加州州長紐森22日剛宣布，現任州務卿帕迪拉（Alex Padilla）接任賀錦麗留下的聯邦參議員職缺，洛杉磯時報報導，紐森已決定任命加州眾議員維波（Shirley Weber）接任州務卿職位。洛時分析，由於拉美裔帕迪拉的任命跳過許多可望接任的黑人女性，因此紐森才會如此迅速決定，既是黑人又是女性的維波接任。 

維波在接下來兩年的任期當中，首先就要面臨選務工作的推展，讓58個縣都能按一致標準舉行投票。同時，她還得面對前任帕迪拉留下的包袱，即帕迪拉與主計長余淑婷（Betty Yee）對於11月大選經費的不同認定。另外，州務卿一職也必須由加州參眾兩會認可，未來還得在2022年面臨同黨競爭。 

現年72歲的維波是成功黑人女性的典型。她的父親原本是阿肯色州的佃農，後來因故移居洛杉磯。維波先後獲得洛杉磯加大（UCLA）的學士、碩士，26歲那年拿到博士，之後的40年都任教於聖地牙哥州大（San Diego State University）。經歷過聖地牙哥獨立學區教委會委員等職位的歷練後，維波在2016年成功選上加州眾議員，並擔任非裔連線（Black Caucus）主席。 

維波如果正式成為州務卿，將是加州有史以來第四位女性，同時也是第一位擔任此職的黑人。洛時指出，維波以維護民權聞名，包括過去兩年持續推動AB 392法案，並在去年獲得紐森簽署成立，對警方執法產生更為強力的節制。選區的聖地牙哥聯合論壇報更將她選為2019年的年度人物。

加州 黑人 洛杉磯加大

上一則

新紓困案PPP最大亮點：稅務扣抵

下一則

新冠擋路 罹癌華婦回不了中國

延伸閱讀

賀錦麗參院遺缺由加州州務卿帕迪拉遞補

賀錦麗參院遺缺由加州州務卿帕迪拉遞補
加州州務卿帕迪拉獲任聯邦參議員接棒賀錦麗

加州州務卿帕迪拉獲任聯邦參議員接棒賀錦麗
加州2度防疫令 成效遠差首次

加州2度防疫令 成效遠差首次
增加ICU配備 聖馬刁縣府與2醫療機構簽約

增加ICU配備 聖馬刁縣府與2醫療機構簽約
加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？