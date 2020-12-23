紐森任命維波 加州首位黑人州務卿

72歲的加州眾議員維波，可望出任州務卿一職。（美聯社­）

加州 州長紐森22日剛宣布，現任州務卿帕迪拉（Alex Padilla）接任賀錦麗留下的聯邦參議員職缺，洛杉磯時報報導，紐森已決定任命加州眾議員維波（Shirley Weber）接任州務卿職位。洛時分析，由於拉美裔帕迪拉的任命跳過許多可望接任的黑人 女性，因此紐森才會如此迅速決定，既是黑人又是女性的維波接任。

維波在接下來兩年的任期當中，首先就要面臨選務工作的推展，讓58個縣都能按一致標準舉行投票。同時，她還得面對前任帕迪拉留下的包袱，即帕迪拉與主計長余淑婷（Betty Yee）對於11月大選經費的不同認定。另外，州務卿一職也必須由加州參眾兩會認可，未來還得在2022年面臨同黨競爭。

現年72歲的維波是成功黑人女性的典型。她的父親原本是阿肯色州的佃農，後來因故移居洛杉磯。維波先後獲得洛杉磯加大 （UCLA）的學士、碩士，26歲那年拿到博士，之後的40年都任教於聖地牙哥州大（San Diego State University）。經歷過聖地牙哥獨立學區教委會委員等職位的歷練後，維波在2016年成功選上加州眾議員，並擔任非裔連線（Black Caucus）主席。

維波如果正式成為州務卿，將是加州有史以來第四位女性，同時也是第一位擔任此職的黑人。洛時指出，維波以維護民權聞名，包括過去兩年持續推動AB 392法案，並在去年獲得紐森簽署成立，對警方執法產生更為強力的節制。選區的聖地牙哥聯合論壇報更將她選為2019年的年度人物。