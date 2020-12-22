我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

加州2度防疫令 成效遠差首次

編譯組／綜合報導

相較加州新冠肺炎疫情爆發後，州長紐森（Gavin Newsom）今年春季首次發布居家避疫（Stay-at-home）令，三周即可看到效果，但第二次居家避疫令至今已兩周，加州大部分地區，疫情卻越來越危急，效果比前次差別很大，原因何在？

洛杉磯時報導，專家指出，原因可能因第二次限制較春季寬鬆，許多加州人對衛生防疫命令感到疲勞，甚至有些抵制，也可能有部分民眾依舊聚會有關。而新的居家避疫令是在疫情已擴散後發布，部分原因與感恩節出遊有關，使當前加州疫情更加失控。

下月即將接任加州公共衛生局長（director of the California Department of Public Health）的舊金山公共衛生局醫師阿拉貢（Tomas Aragon）說，當加州疫情每日新增病例數，達每10萬人中有20例以上時，控制感染變得非常困難。目前加州每日新增病例，早已超過該數字。阿拉貢說，上周洛縣每日病例為每10萬居民有153.6例，該州平均為每10萬居民82.2例，全國為64.6。

事實上，第二次居家避疫令下達後，還是有所不同。紐森說，根據手機GPS數據，加州人們這兩周出門的比例較少。專家說，若沒有這次居家避疫令，疫情會更嚴峻。

與此同時，許多醫院加護病房人滿為患，醫務人員不得不對入院患者進行嚴格篩人。專家說，醫院空間缺乏與人員短缺，將導致更多死亡，不僅是新冠肺炎患者，對其他本該住院但無法入院的其他患者來說，也會造成更多死亡。目前加州已訂購成千上萬屍袋與冷藏空間，準備處理死者。

洛杉磯加大流行病學家Robert Kim-Farley將大流行初期的傳染，比喻為「點燃的火柴被扔到森林中，偶爾爆發。」3月的衛生命令發布後，三周內曲線趨於平坦，如今是「病毒的野火熊熊燃燒，需花更多時間平息。」

點燃這場野火最重要一根火苗，是感恩節。許多家庭親友聚會、旅行，然後感染其他人。此外，涼爽的天氣讓病毒有更好的生存環境，更容易在室內傳播。

許多專家預估，聖誕節、新年的聚會，可能會帶來另一波疫情。Swartzberg預估，「要到明年1月的第三周，案件數才可能大幅下降。」

此外，某些地方法規的遵守並不相同。上周在河濱縣坦密庫拉Promenade購物中心，人潮熱鬧滾滾。河濱縣警局局長畢昂可（Chad Bianco）並稱，「居家避疫令荒唐可笑」，明示不會對相關禁令進行執法。

然而，包括坦密庫拉在內的河濱縣，上周在加州58個縣中，人均感染率和死亡率最高，甚至比重災區洛縣嚴重。

在洛縣，教師、護士、零售商和酒店勞工組成的工會呼籲建立更嚴格的衛生命令，甚至1月繼續關閉。他們也呼籲洛杉磯縣政委員會採取更嚴厲的封城行動。

舊金山公共衛生局總監Grant Colfax說，如果人們在感恩節學到教訓，新的病例數仍可能減少，「若一切順利，至聖誕節時，每日新增病例數量可望穩定下來。」

加州 疫情 居家避疫

上一則

後院搭5層樹屋 劉邦蓉、葉美麗夫婦徜徉世外桃源

下一則

第二波紓困金 個人去年所得少於7.5萬可獲600元

延伸閱讀

與矽谷比肩? 奧斯汀「矽丘」言之過早

與矽谷比肩? 奧斯汀「矽丘」言之過早
ICU吃緊 南加居家避疫令料延長

ICU吃緊 南加居家避疫令料延長
幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天
加州延長租客保護1月闖關 房東抗議：經濟負擔受不了

加州延長租客保護1月闖關 房東抗議：經濟負擔受不了
盤點金山灣區今年10大事件 疫情、山火、科技公司出走…

盤點金山灣區今年10大事件 疫情、山火、科技公司出走…
州長紐森光環褪色 罷免可能性提高

州長紐森光環褪色 罷免可能性提高

熱門新聞

聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議