加州2度防疫令 成效遠差首次

相較加州 新冠肺炎疫情 爆發後，州長紐森（Gavin Newsom）今年春季首次發布居家避疫 （Stay-at-home）令，三周即可看到效果，但第二次居家避疫令至今已兩周，加州大部分地區，疫情卻越來越危急，效果比前次差別很大，原因何在？

洛杉磯時報導，專家指出，原因可能因第二次限制較春季寬鬆，許多加州人對衛生防疫命令感到疲勞，甚至有些抵制，也可能有部分民眾依舊聚會有關。而新的居家避疫令是在疫情已擴散後發布，部分原因與感恩節出遊有關，使當前加州疫情更加失控。

下月即將接任加州公共衛生局長（director of the California Department of Public Health）的舊金山公共衛生局醫師阿拉貢（Tomas Aragon）說，當加州疫情每日新增病例數，達每10萬人中有20例以上時，控制感染變得非常困難。目前加州每日新增病例，早已超過該數字。阿拉貢說，上周洛縣每日病例為每10萬居民有153.6例，該州平均為每10萬居民82.2例，全國為64.6。

事實上，第二次居家避疫令下達後，還是有所不同。紐森說，根據手機GPS數據，加州人們這兩周出門的比例較少。專家說，若沒有這次居家避疫令，疫情會更嚴峻。

與此同時，許多醫院加護病房人滿為患，醫務人員不得不對入院患者進行嚴格篩人。專家說，醫院空間缺乏與人員短缺，將導致更多死亡，不僅是新冠肺炎患者，對其他本該住院但無法入院的其他患者來說，也會造成更多死亡。目前加州已訂購成千上萬屍袋與冷藏空間，準備處理死者。

洛杉磯加大流行病學家Robert Kim-Farley將大流行初期的傳染，比喻為「點燃的火柴被扔到森林中，偶爾爆發。」3月的衛生命令發布後，三周內曲線趨於平坦，如今是「病毒的野火熊熊燃燒，需花更多時間平息。」

點燃這場野火最重要一根火苗，是感恩節。許多家庭親友聚會、旅行，然後感染其他人。此外，涼爽的天氣讓病毒有更好的生存環境，更容易在室內傳播。

許多專家預估，聖誕節、新年的聚會，可能會帶來另一波疫情。Swartzberg預估，「要到明年1月的第三周，案件數才可能大幅下降。」

此外，某些地方法規的遵守並不相同。上周在河濱縣坦密庫拉Promenade購物中心，人潮熱鬧滾滾。河濱縣警局局長畢昂可（Chad Bianco）並稱，「居家避疫令荒唐可笑」，明示不會對相關禁令進行執法。

然而，包括坦密庫拉在內的河濱縣，上周在加州58個縣中，人均感染率和死亡率最高，甚至比重災區洛縣嚴重。

在洛縣，教師、護士、零售商和酒店勞工組成的工會呼籲建立更嚴格的衛生命令，甚至1月繼續關閉。他們也呼籲洛杉磯縣政委員會採取更嚴厲的封城行動。

舊金山公共衛生局總監Grant Colfax說，如果人們在感恩節學到教訓，新的病例數仍可能減少，「若一切順利，至聖誕節時，每日新增病例數量可望穩定下來。」