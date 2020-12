加州2度防疫令 成效遠差首次

相較加州 新冠肺炎疫情 爆發後,州長紐森(Gavin Newsom)今年春季首次發布居家避疫 (Stay-at-home)令,三周即可看到效果,但第二次居家避疫令至今已兩周,加州大部分地區,疫情卻越來越危急,效果比前次差別很大,原因何在?

洛杉磯時報導,專家指出,原因可能因第二次限制較春季寬鬆,許多加州人對衛生防疫命令感到疲勞,甚至有些抵制,也可能有部分民眾依舊聚會有關。而新的居家避疫令是在疫情已擴散後發布,部分原因與感恩節出遊有關,使當前加州疫情更加失控。

下月即將接任加州公共衛生局長(director of the California Department of Public Health)的舊金山公共衛生局醫師阿拉貢(Tomas Aragon)說,當加州疫情每日新增病例數,達每10萬人中有20例以上時,控制感染變得非常困難。目前加州每日新增病例,早已超過該數字。阿拉貢說,上周洛縣每日病例為每10萬居民有153.6例,該州平均為每10萬居民82.2例,全國為64.6。

事實上,第二次居家避疫令下達後,還是有所不同。紐森說,根據手機GPS數據,加州人們這兩周出門的比例較少。專家說,若沒有這次居家避疫令,疫情會更嚴峻。

與此同時,許多醫院加護病房人滿為患,醫務人員不得不對入院患者進行嚴格篩人。專家說,醫院空間缺乏與人員短缺,將導致更多死亡,不僅是新冠肺炎患者,對其他本該住院但無法入院的其他患者來說,也會造成更多死亡。目前加州已訂購成千上萬屍袋與冷藏空間,準備處理死者。

洛杉磯加大流行病學家Robert Kim-Farley將大流行初期的傳染,比喻為「點燃的火柴被扔到森林中,偶爾爆發。」3月的衛生命令發布後,三周內曲線趨於平坦,如今是「病毒的野火熊熊燃燒,需花更多時間平息。」

點燃這場野火最重要一根火苗,是感恩節。許多家庭親友聚會、旅行,然後感染其他人。此外,涼爽的天氣讓病毒有更好的生存環境,更容易在室內傳播。

許多專家預估,聖誕節、新年的聚會,可能會帶來另一波疫情。Swartzberg預估,「要到明年1月的第三周,案件數才可能大幅下降。」

此外,某些地方法規的遵守並不相同。上周在河濱縣坦密庫拉Promenade購物中心,人潮熱鬧滾滾。河濱縣警局局長畢昂可(Chad Bianco)並稱,「居家避疫令荒唐可笑」,明示不會對相關禁令進行執法。

然而,包括坦密庫拉在內的河濱縣,上周在加州58個縣中,人均感染率和死亡率最高,甚至比重災區洛縣嚴重。

在洛縣,教師、護士、零售商和酒店勞工組成的工會呼籲建立更嚴格的衛生命令,甚至1月繼續關閉。他們也呼籲洛杉磯縣政委員會採取更嚴厲的封城行動。

舊金山公共衛生局總監Grant Colfax說,如果人們在感恩節學到教訓,新的病例數仍可能減少,「若一切順利,至聖誕節時,每日新增病例數量可望穩定下來。」