洛縣超市員工染疫激增 490商家拉警報

隨著洛縣疫情嚴峻，必要商店如食品零售商等也逐漸爆發疫情。（洛杉磯時報）

隨著疫情 加劇，洛杉磯縣一些超市、零售店內陸續傳出員工「爆發」(outbreak)疫情，確診新冠肺炎 ，包括華裔熟悉的Trader Joe's、全食商店（Whole Food），華裔聚集城市附近，如工業市的Superior Grocers等。其他如銀行、郵局、藥房和許多非必要業務商店內爆發疫情的數量也激增。公共衛生局對店內「爆發」的定義是，14天內有三名或更多員工染疫。

洛杉磯時報報導，洛縣 目前有490間爆發新冠肺炎的企業商家，一個月前為173家。官員警告，保持安全唯一方式就是留在家中。

棕櫚谷（Palmdale）Food 4 Less出納員Barbara Hughes說，她上周不得不工作70小時，因許多同事染疫，根據紀錄，該店有21名員工檢測呈陽性。Hughes說：「我的每一位經理都感染新冠肺炎，其中一位情況嚴重。整個肉類部門和生產熟食部門的一部分員工通通中鏢。」上班期間，61歲的Hughes戴著兩副手套和兩個口罩，在疫情九個月以來，風險從未像現在這樣高。

洛縣官員估計，該縣每80人中就有一人染疫，這是有史以來最高的疫情爆發率。周圍同事或顧客染疫的可能性比任何時候大，且一人染疫後，其他染一者可能成倍增加。洛縣的Food 4 Less在洛縣的員工爆發率為每六人中就有一人染疫。

Trader Joe's位於洛縣的三個地點，兩處全食超市（Whole Foods Market），三處Sprouts Farmers Markets以及幾個較小的零售店也有爆發新的疫情。

此外還有瑪利那岱瑞（Marina del Rey）的Gelson's Market，Glassell Park的Super A Foods等。Vallarta超市本月爆發三起疫情，而標的（Target）十個爆發疫情的據點中，有五個是發生於12月。

洛縣官員試圖控制店內爆發疫情的可能性。上個月將必要零售店客容量將至35%，其他零售店最大容量將至20%。官員至今暫不打算進一步加強限制。

Hughes說，「一些老顧客也病了，其中一位是一名年幼孩子的母親，死於該病毒」。她說，「連送貨的供應商也檢測呈陽性。」

目前尚不清楚這些顧客和零售店人員在何處感染，商店的感染源也無法確定。

Hughes 19日和他的同事們在店外要求公司提供危險津貼。她說，春季獲得每小時2元津貼，但六周後就結束。她將資金和紓困支票放在一起，告訴孩子，「若我因新冠肺炎發生任何事，這就是錢。」

Food 4 Less發言人Vanessa Rosales說，連鎖店已投資13億元，獎勵員工且實施安全措施，「疫情中我們最優先考量的是替員工與客戶提供安全的環境。」