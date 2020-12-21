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中國大使館檢測新規爆民怨：就是變著花樣不願讓人回國

本報記者／洛杉磯報導
海外華人父母的回鄉之路日益艱難。（讀者提供）
海外華人父母的回鄉之路日益艱難。（讀者提供）

中國大使館日前發布核酸、血清抗體檢測新要求，引發民眾怨聲載道。此舉讓聯程和轉機都幾乎被杜絕，只能擠破頭買直飛機票。有些人並須直飛大城市，住旅館檢測，反而增加感染風險。如果夫妻雙方都要上班，且是有子女的家庭，如何在過節的疫情下，找人照顧小孩，預約好實驗室，並提前三四天和打算返回中國的父母一起飛到直飛城市，住酒店、租車、做檢測等，根本是不可能完成的任務。

中國駐美大使館針對前往中國乘客檢測新規定，將於美西時間12月23日起實施，新規除指定檢測機構做雙陰檢測，且核酸檢測報告還需明示具體採樣方式，血清檢測則必須由專業醫護通過靜脈血採樣，報告也須明示檢測方式。另外申請健康碼時，還須同時上傳機票行程、起飛地採樣的證明（診所報告、證明信、採樣現場照片或收據等），且最終解釋權在各地領館。同時重申「非必要，非緊急，不旅行」，讓人們慎重考慮疫情期間出行的感染風險。

新規讓大家怨聲載道，有民眾表示，政府就是變著花樣不願讓人回國，又不好意思直說。一開始就說清楚不就好了，非要一步步折騰人，誰沒事兒會在這當口四處溜達？

還有網友說，大使館指定測試機構，這是要開始賺錢了。尤其如果指定機構不夠多，除了高價機票，在測試上又要高價擠一波。前幾天聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准的30元在家測試的試劑盒，還想著是不是能至少解決一個登機檢測呢，果然又想多了。

華人孫女士表示，她寧可父母在美國黑了，並試著去申請簽證延期；中美這樣，以後也不一定好走動，本來明年1月的機票，已經改成3月出發。打算先在美國打了疫苗再說，反正現在這樣，途中也很不安全，不如在家待著，最欣慰是父母都能理解。

對於那些老人要回國的兒女來說，目前的處境才是最艱難的。華人陳先生說，他們夫妻兩人都要上班，還有孩子。但要帶著父母去直飛城市做檢測，不僅要找人照顧孩子，還要預約實驗室、訂酒店，在當地至少住三四天，這中間的感染機會，難道不比轉機那幾個小時更高？說白了，就是中國政府不讓人回去。

機票業者包先生現在天天忙著幫那些買聯程機票的客人改簽。他說，有客人從芝加哥飛舊金山再到上海，新政策因為要看行程單，客人需提前兩天到舊金山，現在只能退掉芝加哥飛舊金山的機票。但航空公司不一定給退票，或單獨買一張，怎麼樣都要損失千元以上。

他說，因為新政策是23日開始執行，那些聖誕節和新年飛的客人，如果趕上檢測機構休假該怎麼辦？新規定只是增加那些回中國人的負擔，把那些想回去的人都阻擋掉。現在明年1月美聯航和達美的經濟艙基本售罄，只有超級經濟艙，單程至少需要1萬元。2月機票也很貴，也差不多要1萬元。即使這樣還是要搶票，不搶連1萬元的票都沒有。

新規定還說即使拿到雙陰檢測，也不一定代表會給健康碼。這取決於當地中國領館的判斷，如果領館覺得不是必要緊急，不給健康碼也是可能發生的事，基本上大使館擁有最終的解釋權。新規定無疑更嚴格，也會無形中逼迫一些人走投無路，鋌而走險提出以假亂真（ps）的檢測報告和行程單。

洛杉磯中領館相關規定詳情請見：http://losangeles.china-consulate.org/chn/lbyj/t1841419.htm。

檢測 中國 大使館

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