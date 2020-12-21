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洛縣單日新增1.3萬例 南加成人ICU病床全滿

記者啟鉻／綜合報導
洛杉磯縣公共衛生局局長費若。（本報資料圖片）
洛杉磯縣公共衛生局局長費若。（本報資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情南加各縣繼續惡化，南加地區成人重症監護病房（ICU）病床已經全滿，目前無剩餘病床。洛縣公共衛生局公布，20日新增感染者1萬3315例，新增死者58例。在現在入院的5549例患者中，21%的重症患者進入ICU。

洛縣已有437萬多人接受COVID-19檢測，其中陽性比例為13%。自疫情發生以來，洛縣已經有總計感染者62萬3670例，死亡8875例。過去一周中，單日新增最多感染者是12月16日，當天新增感染者2萬2422例，同日也出現最多死者138例。12月18日為過去一周呈陽性比例較高的一天，為16.7%。20日也是在近一周感染者入院人數最多的一天。

據統計，從洛縣感染者最多人群看，30至49歲感染者數量最多，為20萬2082例；其次是18至29歲，14萬6044例。從性別比例看，女性感染者略多於男性，分別為29萬9018例，和28萬3267例。族裔感染比例，西裔人群較多。感染者中死者較多比例依次為西裔、白人、亞裔。

華人居民較多城市感染者統計，鮑爾溫公園市6623例，蒙特利公園市2269例，阿罕布拉市3210例，鑽石吧市1527例，喜瑞都市1316例，亞凱迪亞市1269例。

洛杉磯縣疫情自爆發以來，現在病毒傳播超過以往。在一周多的時間就新增約10萬名感染者，專家大呼確實驚人！洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，每天都目睹疫情傳播對周圍社區及各行各業造成的破壞，提醒民眾，勿要疏忽，遵守避疫措施，嚴格防護，才能真正保護我們的必要工作者及醫院。

洛縣 疫情 南加

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