洛縣醫療難負荷 必要時只救可存活者

隨著南加州 新冠肺炎病患創新高，加護病房不敷使用，患者嚴重超出醫護人員醫療能力。面對「明年元旦前，住院患者將大大增加」預測下，醫護人員擔心「加州恐步入紐約春季時的緊急狀態」。

而相關單位已開始進行「配給醫療」準備。根據洛杉磯時報獲得如何在危機情況下分配資源給病患的相關指南指出，危機期間，醫院將「挽救較能存活的患者」，而非「盡一切辦法挽救所有患者」。

洛縣 健康服務主任加利（Christina Ghaly）在電子郵件中表示，截至18日晚，這分指南尚未到位，但有鑑於疫情 「最糟糕時刻尚未到來」，因此制定指南至關重要。

據悉，指南中要求轉變醫療單位的思維模式。危機期間，他們的目標不是盡可能挽救患者，而是挽救可能存活的患者，這意味著不太可能存活的病患，將無法獲得原本應該有相同水平的醫療資源。醫生將制定如何防止儘可能更多人喪命的戰略計畫。

根據文件，短缺的醫療資源並並非是呼吸機，而是訓練有素的人員，特別是呼吸治療師，加護病房護士和重症監護醫師等。因此，分診官將做出決定，獲得稀少資源的患者，最多等待兩天，且重新評估他們是否應繼續治療。若患者未見好轉或惡化，則資源將轉分配其他人。

此外根據指南，等待這些資源患者若病情惡化，且被確定需要更多資源，他們可能排隊等候，若有爭議，將由分診官和醫療設備首席執行官決定。

洛縣公立醫院首席醫療官說，儘管洛縣尚未面對最糟結果，但「若不阻止疫情蔓延，我們醫院將不堪重負。」

洛縣南加大醫學中心首席醫療官Brad Spellberg也表示「若心臟病發作、車禍、掉下梯子或中風，我們可能沒有病床。」

今年春季疫情大爆發，紐約醫療設施不堪重負，死亡人數大量增加，從那時起，醫院採用降低死亡率的新方法與最新藥物，醫院增加更多物資與技術。

但秋季加州疫情大爆發，顯然比加州人想得更糟糕，部分原因是許多加州人認為他們已完成保持社交距離和戴口罩準則，且無視官員取消大型感恩節聚會準則。

洛縣公立醫院一名醫師本周表示，目前醫院加護病床為零，迫使醫院進入急診模式，醫院還要求工作人員推遲未來六周的假期。

醫護人員預估，至明年1月時，死亡人數將翻一番，病人將擠滿走廊，一名工作人員將超額照護更多病患。

一些專家稱，若加州人遵守本月7日重新實行的居家避疫令，暫時停止與他人見面，則加州仍可避免重蹈春季紐約的命運。