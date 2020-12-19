洛縣金援餐館只選185家 業者：被耍

KeepLACountyDining網頁表示2500申請名額已用完，不再接受申請。（網站截圖）

KeepLACountyDining是洛縣 政府的政治「作秀」？讓2500家餐館申請紓困 補助，結果只入選185家，很多華人 業者大呼「被耍」。有業者更是氣憤的連夜寫千字長文，呼籲洛縣民選官員多瞭解百姓疾苦，做一點實事，真正幫助商家，不要再用這種項目在業者傷口上撒鹽！

洛縣政府因考慮到11月25日再次禁止餐館室內及室外堂食，讓餐飲業雪上加霜。為安撫業者，縣政府推出KeepLACountyDining資金援助計劃，向因受影響業者提供每家最高達3萬元的緊急救助金，並設定申請截止日期，或是只要申請數達2500家就截止收件。一時間餐飲業者紛紛奔走相告，在12月3日凌晨12時準時上網申請，希望能擠進前2500名。

華人業者鹿強從3日凌晨一直折騰到第二天早上，一直都無法申請成功，不是網絡堵塞就是進去了又被踢出來，一個晚上沒有睡覺疲憊不堪。他說，第二天縣政府宣布因申請人太多，造成網路癱瘓，宣布將於7日上午8時重新開放線上申請。7日他起了個大早，準時守在電腦旁開始上網申請，這次一切順利，網絡順暢，並於8點半左右完成所有文件提交，且收到被排在第929名申請人的確認信，才終於放心。

鹿強每天翹首以盼救助金到來，計劃將這筆錢用在維持餐館運營最基本開銷。15日終於等來洛縣政府郵件。坦言他看了後從頭涼到腳，氣憤不已。來函說560萬元救助金已用完，洛縣五個行政區每區分攤到37家餐館，共計185家餐館，其餘從186號到2500號以內的餐館都在候補名單中。

鹿強並不是唯一感到憤怒的華人業者，江南春的業者也參與申請，老闆張師傅表示，他們資料都是現成的，註冊開通當天早上7時40分，他就等在哪裡，8點準時進去，8時12分就完成申請，前後只花了12分鐘，但是還只排到244號。不知道是不是有前置作業還是怎樣。現在只給185家，兩者相差十倍，為什麼宣傳不直接說？這不是詐欺是什麼？

鹿強16日晚連夜寫一篇千字長文表達憤怒。他說，政府一開始就作業不透明，沒公布共有多少資金可用於救助，也沒告知每個行政區只有37家餐館，只說接受2500份申請為上限，讓商家以為只要進入2500家以內就能得到救助。有商家還候補到2900號，「請問這不是戲弄商家嗎？」實際獲得救助金的商家，不到符合申請要求的10%，剩下90% 是候補，且還有許多沒有擠進2500名的餐館，這是一個什麼遊戲規則？政客作秀，往業者傷口上撒鹽嗎？

對於此事，洛縣經濟發展部門代理助理總監Carolina Romo表示，因為還在處理申請中，目前無法給出入選的185家餐館名單。收到的申請是按所屬區域排序。 從11月24日起提供戶外用餐的那些申請者將獲得優先權，其申請將按收到順序在列表上選擇。

對於候補餐廳是否還有機會？Romo表示，目前還不清楚，因為現在只拿到560萬元撥款。