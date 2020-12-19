我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

超負荷！洛縣醫療系統系統快垮了

記者王全秀子／洛杉磯報導
凱瑟醫療機構鮑爾溫公園家庭醫科主任周育澍接種新冠疫苗，他稱該院重症病房已經爆滿。（凱瑟醫療機構提供）
凱瑟醫療機構鮑爾溫公園家庭醫科主任周育澍接種新冠疫苗，他稱該院重症病房已經爆滿。（凱瑟醫療機構提供）

「洛杉磯縣即將成為新冠疫情大流行的中心」。洛縣公共衛生局公布，18日新增確診病例1萬6504例，死亡96人，當天住院病患5100人。自14日（周一）以來，洛縣已報告超過7萬1000新增病例，激增速度前所未見。當前住院的5100名新冠肺炎患者中，有20％在重症監護病房（ICU）。LAC-USC醫療中心主任Brad Spellberg驚呼「我們快要垮了！」

凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園（Baldwin Park）家庭醫科主任周育澍（Jack Chou）18日接種新冠疫苗，他表示，每天都要巡房和新冠肺炎患者打交道。目前該院重症監護病房（ICU）爆滿，情況相當嚴峻。聖誕節和新年到了，孩子們都在放寒假，他很擔心民眾與親朋好友聚餐，違反防疫規定將新增更多病例。感恩節假期增加的病例現在還沒有得到緩解，他不希望看到聖誕節和新年的病例繼續飆升，因為醫療系統已經超負荷了！

重症監護病房情況相當不容樂觀，洛縣的重症監護病房現在有1000多名新冠病人，相當於11月1日的四倍。全縣大約有2500張有執照的重症病床，截至18日衛生官員們表示只剩下69張病床可用。如果病毒傳播趨勢保持不變，到1月初洛縣可能還有1600至3600名新冠肺炎患者需要重症監護病床。

洛縣健康服務局主任加利(Christina Ghaly)表示，系統處於危機之中。例如，救護車的卸載時間長達四小時、六小時甚至八小時，當醫院的急診室人滿為患時，醫院沒有足夠的人員和床位時，這些都將是危機。

醫院確實有一些選擇，可以在重症病房滿員時提供最高水平的護理，包括將一些通常會在重症監護室的病人轉移到醫院的其他區域，或者將他們留在急診室的時間比正常時間更長。 即使採取這些策略，由於重症護理醫師和護士人數有限，最終仍會因患者過多而無法得到護理，並有可能增加死亡率。

洛縣 新冠肺炎 聖誕節

上一則

搶先支援小企業 國泰銀行服務社區超前部署

延伸閱讀

洛縣6000醫護人員 聖誕節前接種新冠疫苗

洛縣6000醫護人員 聖誕節前接種新冠疫苗
單日確診27.6萬、死亡3656…又創新高

單日確診27.6萬、死亡3656…又創新高
南加ICU爆滿 莫德納疫苗將抵達

南加ICU爆滿 莫德納疫苗將抵達
超級星期六 購物者上看1.5億

超級星期六 購物者上看1.5億
華人疫情中過聖誕節 變通省略各不同

華人疫情中過聖誕節 變通省略各不同
聖誕禮物

聖誕禮物

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）

吳秀波南加聖瑪利諾豪宅賠錢賣

2020-12-12 02:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩