超負荷！洛縣醫療系統系統快垮了

凱瑟醫療機構鮑爾溫公園家庭醫科主任周育澍接種新冠疫苗，他稱該院重症病房已經爆滿。（凱瑟醫療機構提供）

「洛杉磯縣即將成為新冠疫情大流行的中心」。洛縣 公共衛生局公布，18日新增確診病例1萬6504例，死亡96人，當天住院病患5100人。自14日（周一）以來，洛縣已報告超過7萬1000新增病例，激增速度前所未見。當前住院的5100名新冠肺炎 患者中，有20％在重症監護病房（ICU）。LAC-USC醫療中心主任Brad Spellberg驚呼「我們快要垮了！」

凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園（Baldwin Park）家庭醫科主任周育澍（Jack Chou）18日接種新冠疫苗，他表示，每天都要巡房和新冠肺炎患者打交道。目前該院重症監護病房（ICU）爆滿，情況相當嚴峻。聖誕節 和新年到了，孩子們都在放寒假，他很擔心民眾與親朋好友聚餐，違反防疫規定將新增更多病例。感恩節假期增加的病例現在還沒有得到緩解，他不希望看到聖誕節和新年的病例繼續飆升，因為醫療系統已經超負荷了！

重症監護病房情況相當不容樂觀，洛縣的重症監護病房現在有1000多名新冠病人，相當於11月1日的四倍。全縣大約有2500張有執照的重症病床，截至18日衛生官員們表示只剩下69張病床可用。如果病毒傳播趨勢保持不變，到1月初洛縣可能還有1600至3600名新冠肺炎患者需要重症監護病床。

洛縣健康服務局主任加利(Christina Ghaly)表示，系統處於危機之中。例如，救護車的卸載時間長達四小時、六小時甚至八小時，當醫院的急診室人滿為患時，醫院沒有足夠的人員和床位時，這些都將是危機。

醫院確實有一些選擇，可以在重症病房滿員時提供最高水平的護理，包括將一些通常會在重症監護室的病人轉移到醫院的其他區域，或者將他們留在急診室的時間比正常時間更長。 即使採取這些策略，由於重症護理醫師和護士人數有限，最終仍會因患者過多而無法得到護理，並有可能增加死亡率。