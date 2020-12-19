洛縣醫護 年底前萬人接種疫苗

洛杉磯縣衛生服務局運營的三間醫療中心18日約有1500位一線醫護人員接種新冠疫苗。（記者王全秀子／攝影）

洛杉磯縣衛生服務局本周開始為一線醫護人員施打新冠疫苗 ，預計到聖誕節將有6000人完成接種。18日洛縣 衛生局舉行線上會議，公布LAC + USC、Olive View-UCLA和Harbor-UCLA三大醫療中心約有1500位醫護人員接種了新冠疫苗。此外，在疫情 高峰壓力下醫療系統的負荷過重，呼籲民眾儘量居家避疫，尤其是即將到來的聖誕假期，儘量不要聚會，降低病毒傳播。

洛縣健康服務局主任加利（Christina Ghaly）表示，一線醫護人員優先接種疫苗，只有他們的健康安全得到保障，才能堅守崗位救治更多病患。洛縣政府希望在聖誕節之前為6000名一線醫護人員接種疫苗，到年底之前完成1萬人接種疫苗。然而，1萬名醫護人員僅占洛縣衛生部門服務的工作人員人數的三分之一，因此施打疫苗按照優先級別，一線醫護人員和高危人群最先。

有人擔心輝瑞疫苗的預計交付量可能少於最初預期的數量，但洛縣健康服務局副主任Paul Giboney表示，對疫苗接種目標的信心，因為每瓶疫苗實際上生產六劑，而不是預期的五劑，因此到年底可為1萬名醫護人員接種。

健康服務局主任加利（Ghaly）指出，新冠疫苗的確帶來新希望，但在全民普及前仍有一段路要走，加上近期疫情新增病例屢創高峰，醫療系統面臨嚴峻挑戰，洛縣醫院病床位不足，即將到來的聖誕假期也將是個大考驗，因為目前很多新增病例是來自感恩節假期聚會被感染。

她表示，民眾如有不適症狀最好去做新冠檢測，還有一些無症狀病毒攜帶者，與朋友聚會時也會傳播病毒。她還提醒，即使檢測結果呈陰性的民眾也不能大意，放鬆警惕。她希望民眾仍能嚴格遵守衛生規定，儘量待在家中。

LAC + USC醫療中心18日為一線醫護人員施打新冠疫苗，但疫情仍然還會繼續數月，尤其現在洛縣醫院情況非常緊張，可能無法負擔更多病患，像是心臟病、車禍受傷的患者可能都得不到床位，而各地醫院努力發掘潛力增加更多床位。