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南加ICU爆滿 莫德納疫苗將抵達

記者鄭敖天／洛杉磯報導

根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）12月17日提供的數據，洛縣新增新冠確診1萬4418例，新增死亡102例，新冠住院病人總數達4864人。與此同時，加州衛生官員表示，目前南加11縣的重症監護室（ICU）空置率已跌至0%，各醫院正在將普通病室轉為重症監護室，以滿足不斷增高的病室需求。

亞凱迪亞（Arcadia）美以美醫院（Methodist Hospital）首席醫療官陳德瑞思加（Bala Chandrasekhar）表示，如果有病人在未來幾周內感染新冠病毒，很有可能無法分配到重症監護室病床，甚至可能連普通病床都需要排隊才能獲得。

疫苗分發上，洛杉磯公共衛生局表示，莫德納（Moderna）公司生產的新冠疫苗已經於12月17日得到聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准，可能在近日獲得緊急使用許可（Emergency Use Authorization）。聯邦疾病防治中心（CDC）將於本周末討論莫德納疫苗的使用，以及優先接種人群等相關事宜。

截至發稿，洛縣收到的輝瑞（Pfizer）新冠疫苗已經抵達洛縣九個接收點，並開始為急診醫院（acute care hospital）的一線抗疫人員接種。洛縣醫護人員將根據其職責以及接觸病毒的危險程度，來決定接種疫苗的優先權。第二批輝瑞新冠疫苗將於下周抵達洛縣，從而可使更多的抗疫人員獲得接種疫苗的機會。如果莫德納新冠疫苗在週末獲得緊急使用許可，下周洛縣也會獲得第一批運抵的莫德納新冠疫苗。

在17日洛縣的102名新冠病亡者中，69人年齡在65歲以上。洛縣公共衛生局局長費若對因新冠去世的死者表達了哀悼，並表示隨莫德納新冠疫苗距離獲得緊急使用許可越來越近，洛縣抗疫也出現曙光。儘管如此，多數洛縣居民還要等上幾個月才能獲得接種疫苗機會。費若鼓勵居民在新冠疫苗在洛縣得到普遍接種之前，依然要保持防疫的警惕性，尤其要避免另一次因假期聚會而出現的新冠疫情大爆發。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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