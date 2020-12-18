南加華人醫師打疫苗 「戰疫有了護身盾牌」

聖蓋博谷醫院楊醫師16日接種輝瑞疫苗。（楊醫師提供）

聖蓋博 谷醫院華人楊醫師16日接種輝瑞疫苗，迄今沒有任何不適。他說，整個過程和接種流感疫苗 一樣，除了肌肉 有點酸脹，沒有其他反應。他很榮幸成為全美首批接受新冠疫苗的一線工作者，見證和參與反擊新冠病毒的戰鬥，相信人類終將獲勝，也感覺是為戰鬥裝備了保護自己的盾牌。

16日下午1時，楊醫師前往聖蓋博醫院為醫師接種疫苗的指定點。為了紀念歷史性一刻，施打前他請同事為他拍照留念。他看到托盤裡擺放著透明的塑膠袋，裡面裝著一瓶輝瑞疫苗，針管上貼紙標記著輝瑞疫苗，還寫著單獨針劑及接種日期12月16日。

楊醫師在相關文件和記錄卡上簽字後，護士讓他把左臂衣袖拉到最高，並在接種疫苗前詢問他是否有發燒等身體不適症？如有發燒要先做新冠病毒檢測後再打疫苗。當針頭插入肌肉、藥液進入身體時，他沒有異樣感覺。畢竟液體只有0.3cc，裡面還融合了生理鹽水，整個過程和施打流感疫苗沒有區別。

針劑打完後，楊醫師除了覺得肌肉有點酸痛沒有其他不適。打完疫苗他就繼續工作直到下班，16日晚上到17日早上都沒有任何異樣。就像流感疫苗一樣，每個人會有不同反應。因為疫苗反應取決於身體是否有類似免疫功能，如果有交叉，身體就會有一些小反應。

說到疫苗對人體的安全性，楊醫師表示，自己是耳鼻喉科醫師，理解輝瑞疫苗的整個原理，疫苗只是抽取病毒內部部分核糖核酸編碼蛋白，附加脂質之後導入人體細胞。接種疫苗後，當人體遭遇新冠病毒後，就能觸發人體的免疫系統，主動抵禦新冠病毒侵襲。但是，不會因為接種疫苗而感染新冠肺炎。

21天後楊醫師還會接種第二針。他說，接種了疫苗後有了安全感，雖然還是會繼續戴口罩勤洗手，但是在醫院看病時，心裡會踏實很多。雖然疫苗從實驗室到現實的有效性，還要等大批人接種後才能有數據證明是否有效，但至少感覺是為戰鬥裝備了保護自己的盾牌。