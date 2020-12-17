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疫情受煎熬 老鄉騙錢心更寒

記者啟鉻／洛杉磯報導
騙子與受害者之一微信聊天截屏。（受害者提供）
騙子與受害者之一微信聊天截屏。（受害者提供）

美國爆發新冠肺炎疫情，讓部分華人不僅經歷疫情嚴重打擊，並有人在疫情期間宣稱被騙損失錢財。受害人並表示，最鬱悶的是，騙子還是平時熟悉的友人、老鄉。

南加州近日部分華人爆料，聲稱被一名年輕男子騙取錢財，少則幾千元，多則上萬元（均是美元）。據稱騙子平時開名牌車，自稱在中國有公司。受害人中有的是老鄉受騙，有的是男女交往中被騙。有的受騙者已經報警，受騙者並打算組團提告，索回被騙錢財。

受騙者中有單身年輕女性。據受騙者吳女士（化名）說，據她所知的受騙者目前約有十人，但可能更多。她是半年前通過友人認識這名華人男子，因自己單身，希望認識後如果中意可繼續交往。提及對方30多歲，中等身材，體型稍胖，給人一種比較憨厚的感覺。見面時，對方開了保時捷前來，看起來很穩重。總之最初印象還可以，認為可繼續交往。兩人見面後還吃了飯，互相留了電話。

兩天後，吳女士忽然接到對方電話，說正在某銀行排隊，想取錢給友人買名牌包當禮物，價格約在3000至5000元間。但現在銀行排隊人很多，需要等很長時間。他業務上還有急事，為了節省時間，希望吳女士借他2000元，過後很快就會還。吳女士看對方有急用，也因不認為對方是借錢不還的人，很快將錢轉過去。

對方當時還一再表示，很快就讓「會計」將錢轉給吳女士，但兩天後她未收到還錢。就這樣一來二去，對方從吳女士借了總計逾萬元。吳女士後來感覺愈來愈不對勁，就詢問介紹她和對方認識的女友，才得知這位女友也被借了數千元，一直未還。她才意識到是被騙，經過進一步詢問，發現被騙的人近十人。

吳女士表示，據她所知，對方是中國北方城市青島人。由於介紹人與她的關係很好，也就相信對方不是壞人，因為好友不會將不好的人介紹給自己。而且從對方外表及開的車來看，像是成功人士，且對他印象不錯。見面後，對方還說了未來打算，也令人感覺是個很有夢想和前途的人。坦言因也想找男友，交往後認為如可以就是能託付的人，沒想到卻被騙了。

另一名受騙者文先生（化名），聲稱被騙近兩萬元。文先生說，幾位老鄉們平時沒有什麼事做，就湊在一起吃吃喝喝，侃大山。2019年下半年，他經友人認識對方，因都是老鄉彼此沒有什麼介意。而且對方平時表現較豪爽，開的都是名牌車。而他在一家高檔酒店工作，對方去就餐時，給的小費相當可觀，令他感覺這個老鄉值得交往。提及對方平時開的名車有法拉利、奔馳，還說僅法拉利車就有兩輛，且在中國青島有公司運營，儼然是企業成功者。

文先生說，認識對方幾個月後，即2020年初時，對方說，在中國的公司財務緊張，需要資金，希望文先生借他一些錢平衡公司帳目。文先生想到老鄉有用錢的地方，雖然自己沒有多少錢，就從親友處借了約十餘萬元人民幣給對方。對方表示，不久就會還錢。

但隨新冠肺炎疫情持續加重，對方說公司因疫情運營不好，所以錢一直拖欠。起初文先生擔心對方就此消失，但兩人一直保持聯繫。而且對方還用在南加州經營不善的潛水學校的一些潛水用具做抵押，償還他的錢。文先生說，這些潛水用具根本賣不出去，希望對方還是將欠的十餘萬人民幣還他。

文先生說，他來美國十幾年，第一次遇到被騙的事，而且騙子還是老鄉。他也詢問了一些老鄉，才發現有的被騙少則幾千元，多則幾十萬元。還有一名年輕女性與對方交往，在2020年5月間，被對方告知銀行卡有些問題，無法支付購車費，希望能借給他近萬元，說過幾天就還。這位年輕女士將錢轉給對方之後，就再也未見歸還的音訊。

本報記者曾試圖與宣稱為受害人所指稱的「騙子」聯絡，但沒有成功。

騙子與受害者之一微信聊天截屏。（受害者提供）
騙子與受害者之一微信聊天截屏。（受害者提供）

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