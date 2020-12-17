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疫情糟 加州各地紛開設野戰醫院

編譯組／綜合報導 

加州公共衛生局表示，南加州醫療區的ICU空床率只剩1.7%，河濱縣的狀況更糟、空床率為零，聖荷昆谷的空床率也在零與1.6%之間徘徊。為減緩病人塞爆醫院的壓力，加州各地開始設立野戰醫院（field hospital），以服務非重症病患。

橙縣柯斯塔梅沙市(Costa Mesa)、聖荷昆谷波特維爾市(Porterville)、沙加緬度與帝王縣的野戰醫院，已投入使用，河濱市、里奇蒙(Richmond)、佛瑞斯諾(Fresno)、聖地牙哥、舊金山則處待命狀態。 

單以橙縣而言，因為新冠而住院的病患就有1486人，必須住進ICU的也暴增至319人。橙縣縣委查飛（Doug Chaffee）坦承，現在疫情已不是大浪，而是海嘯了，橙縣決定增設野戰醫院，以減緩醫院壓力，包括芳泉谷區域醫院、 聖朱德醫療中心、爾灣加大醫學中心，都已增設能夠容納25至50床病患的野戰醫院。 

加州醫療官員認為，隨著感恩節假期間的感染風險大增，住院病患還會越來越多，雖然居家令可以減緩上升趨勢，但是整體情勢可能要到聖誕節與新年假期後才會和緩。以狀況嚴重的佛瑞斯諾縣為例，公衛官員認為新年前後將會非常難熬。該縣有百萬居民，現在卻只有16張ICU空床，不少大醫院已滿床，一家醫院甚至得將五位病患轉移到急診病床。 

由於佛瑞斯諾縣現在的狀況，非常像紐約市今年3月的情形，因此必須倚靠野戰醫院等臨時措施才能安頓病患。波特維爾市的替代病床已在14日投入使用，預計可在區域醫療中心的現有病床外再增加50床。這些臨時增設的病床將用於服務其他住院病患，減少ICU病床壓力。 

除了這些臨時增設的病床，醫療體系還試圖以其他方法降低病床吃緊的情況，包括取消已經排定的非必要手術，在急診病床安置重症病患，提前將ICU病人移置觀察區，趕緊訓練其他科別的護理師以利ICU增加人手，以及增加現有ICU護理師的負責人數。但是衛生官員坦承，這些都是救急的辦法，很難長期維持，更別提如果病患增加幅度還是持續暴增的話。 

更關鍵的問題是能夠負責ICU病床的醫護人員不足。疫情爆發至今已經九個多月，許多ICU人員早就已經精疲力竭，甚至感染新冠病毒。而這種狀況不單只是加州，全美各地都一樣，因此根本不必考慮從其他州借調人力。橙縣衛生局長Clayton Chau說，該縣的危機不是病床不夠，而是護理師、呼吸治療師都已經累垮了。 

加州 橙縣 疫情

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