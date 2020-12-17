洛縣新冠失控 日增、死亡、住院數再破紀錄

在洛縣一處免費新冠測試點上，居民正在耐心排隊等待新冠檢測。（Getty Image）

根據洛杉磯 縣公共衛生局，洛縣 16日新增新冠確診病例2萬2422例，新增新冠死亡病例138例，新冠住院人數達4656人。三項數據均創新冠疫情 爆發以來的新最高紀錄。

由於近幾日新冠疫情明顯惡化，洛縣醫院的資源亦日趨緊張。在過去三天裡，洛縣每日新增新冠住院人數增加91%，其中21%的新冠住院病人在重症監護室（ICU）。洛縣重症監護室（ICU）空置率剩14%，低於加州15%的警戒線。同時，洛縣呼吸機供應依然充足，截至發稿仍有51%的呼吸機處於閒置狀態。

在南加其它縣市，局勢則更加危急。范杜拉縣（Ventura County）目前僅有1%的重症監護室空置，而河濱縣目前已經沒有重症監護室可用。

洛杉磯縣健康服務主任加利（Christina Ghaly）表示，目前洛縣平均每80名居民就有一人感染新冠病毒。而洛杉磯衛生系統的目標則是在短期內保證醫療服務的供應。同時，洛縣公共衛生局表示，第一批8萬3000劑新冠疫苗已經抵達洛縣，並分配到九個儲存點中。洛縣的急診醫院將開始疫苗管理和接種工作。在洛縣抗疫第一線工作的醫護人員將首先接種新冠疫苗。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣公共衛生局向所有在新冠疫情中失去親人和朋友的居民表示同情和哀悼。目前洛縣正處於一條嚴峻的道路上，平均每小時有兩名洛縣居民因感染新冠病毒逝世。

費若強調，目前洛縣正面臨爆炸性的新冠死亡人數增長。不斷增長的新冠死亡人數證明目前新冠傳播正走向失控。目前洛縣疫情惡化與感恩節期間居民活動有直接關係。鼓勵居民不要在下一個假期犯同樣錯誤。還鼓勵遵守居家避疫令要求，盡量減少不必要的外出並隨時佩戴口罩。